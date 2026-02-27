Hugo Calderano e Bruna Takahashi fazem história no Singapura Smash

Hugo Calderano e Bruna Takahashi entraram para a história do esporte mundial nesta sexta-feira (27/2) ao conquistarem o título de duplas mistas do WTT Singapore Smash, um dos torneios mais importantes do circuito internacional de tênis de mesa. A vitória consagrou os brasileiros como a primeira dupla não asiática a vencer a competição, quebrando um padrão histórico da Ásia na modalidade.

Na final, o casal brasileiro derrotou os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin, dupla número 1 do mundo e medalhista olímpica, por 3 sets a 0, com parciais de 11/7, 11/6 e 13/11. Mesmo sem favoritismo, Hugo e Bruna dominaram a partida do início ao fim, com segurança e entrosamento.

Conhecidos carinhosamente como “Calderashi” pelos fãs, Hugo Calderano e Bruna Takahashi mostraram que a conexão fora da mesa também traz sintonia dentro do jogo. Após a conquista, Bruna destacou para a imprensa do evento a leveza como fator decisivo. Disse que entrou em quadra com alegria, sem pressão, aproveitando cada ponto e troca de bola.

Calderano também celebrou o resultado e ressaltou o nível da competição. Afirmou que vencer um Grand Smash é algo enorme para qualquer atleta, já que reúne as melhores duplas do mundo e vale 2 mil pontos no ranking internacional. Ele destacou ainda o desempenho de Bruna na final, classificando a atuação da parceira como decisiva para o título.

A campanha dos brasileiros foi praticamente perfeita. Nas oitavas de final, venceram os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby por 3 a 0. Nas quartas, passaram pelos indianos Manush Shah e Diya Chitale, também por 3 a 0. Na semifinal, superaram a forte dupla de Hong Kong formada por Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem por 3 a 1. Antes da final, haviam perdido apenas um game em todo o torneio.

O WTT Singapore Smash é considerado o equivalente a um Grand Slam no tênis de mesa e reúne a elite mundial da modalidade. O título coloca o casal em um patamar histórico não apenas para o esporte brasileiro, mas para o cenário internacional, colocando Bruna e Hugo em uma nova fase do tênis de mesa fora do eixo asiático.

