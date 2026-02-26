Campeão olímpico, Lucas Pinheiro chega a Brasília, cita referências e Oscar Niemeyer

Saguão de desembarque doméstico do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. De boné, óculos escuros, camiseta e calças pretas, surge um viajante de 1,83m altura. O look pode dificultar a identificação, mas não esconde que ali está o primeiro medalhista do Brasil e da América Latina nos Jogos de Inverno. Nesta quinta-feira (26/2), 12 dias depois de adentrar o Olimpo com a conquista do ouro na prova do slalom gigante de Milão-Cortina, Lucas Pinheiro Braathen aterrissou pela primeira vez em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A nova referência do esporte nacional chegou à capital federal no fim da tarde de um voo comercial de origem do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, acompanhado da namorada, a atriz Isadora Cruz, do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antonio La Porta, e da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). Se achou que passaria despercebido no país tropical, enganou-se: foi reconhecido em Brasília e na Cidade Maravilhosa e retribuiu ao carinho dos fãs. Estava animado para a primeira visita ao Quadradinho. O principal compromisso da agenda é o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira (27/2), por volta das 10h, no Palácio do Planalto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Sim, tirei fotos, claro (risos). É bem louco pensar que a minha primeira vez em Brasília é para fazer isso (encontrar o presidente da República). Sou muito orgulhoso, pois são muitas as referências e inspirações que levo para os meus projetos criativos, desenhos. Estudei a arquitetura de Oscar Niemeyer e de Brasília, estou muito animado para conhecer pessoalmente”, destacou, em resposta ao Correio.

Questionado se haverá espaço na agenda para passear pelo Distrito Federal, Lucas lamentou. “Acho que não vai dar para turistar, não tenho muito tempo esses dias, estou entre vários compromissos, tem muita coisa, mas tem muita coisa boa. É assim que é. Está corrido. Vamos voltar para a Copa do Mundo em breve, vamos aproveitar e voltar a competir”, emendou.

O campeão levará ao encontro com o chefe do Executivo a medalha de ouro, conquistada em 14 de fevereiro, na prova slalom gigante do esqui alpino dos Jogos de Milão-Cortina. É um bate-volta no Brasil, pois seguirá preparação para etapas da Copa do Mundo de Esqui Alpino. A primeira, na Eslovênia, em 7 e 8 de março. Depois, compete na Noruega, nos dias 24 e 25.

A recepção do presidente Lula a medalhistas é comum. Após os Jogos de Paris-2024, o petista recebeu atletas olímpicos e paralímpicos na capital federal. Campeão olímpico na Itália, Lucas recebeu R$ 350 mil em premiação pela medalha de ouro e espera colaborar no desenvolvimento do Brasil nos esportes na neve.

“Sinto que começo um movimento de dar atenção e levar interesse de um novo esporte. Isso é muito bom, abrem portas. Sinto muito orgulho de termos conseguido trazer isso”, disse na chegada ao DF.

Quem é Lucas Pinheiro Braathen?

Natural da Noruega, é filho de brasileira e mergulhou de cabeça na transição. O "Haaland" do esqui alpino tem 25 anos e turbinou o ciclo verde-amarelo com 10 pódios em etapas da Copa do Mundo da modalidade, incluindo o ouro na disciplina slalom em Levi, na Finlândia, em novembro de 2025.

O fenômeno do esqui alpino enxerga a cultura brasileira como aliada no esporte. A playlist tem de tudo, inclusive Jorge Ben Jor e João Gilberto. Se puder unir o som à alegria do churrasco, tudo fica ainda melhor para o torcedor que adora ir ao Morumbi, quando possível, para jogos do São Paulo.

Ele começou no esqui aos nove anos, incentivado pelo pai, Bjorn. Defendeu a Noruega até 2023, quando optou por se aposentar. Em seguida, retornou ao alto rendimento para defender o Brasil. Antes do ouro em Milão-Cortina, foi porta-bandeira do país na cerimônia de abertura no lendário Estádio San Siro. Nas redes sociais, Lucas vive um "boom" e alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.