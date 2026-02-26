Neymar ironiza sobre Seleção: "Um dia você é aposentado, no outro camisa 10"

O camisa 10 do Peixe balançou a rede duas vezes na vitória contra o Vasco por 2 x 1 na Vila Belmiro - (crédito: Foto: Divulgação / Santos FC)

Neymar comentou suas chances de voltar à Seleção ainda antes da Copa do Mundo em entrevista após a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco. O atacante marcou os dois gols do Peixe na partida desta quarta-feira (26), pelo Brasileirão. Em entrevista ao Premiere, ele ironizou algumas das avaliações que fazem sobre o seu momento.

"Semana passada, falaram que eu era o pior jogador do mundo. Acho que no último jogo fui melhor que hoje. Mas eu marquei os dois gols, então é o que importa. Futebol é assim: um dia você é o pior jogador do mundo, não serve, é aposentado. No outro, você faz dois gols, é o melhor e tem que ir para a Copa com a camisa 10", disparou o camisa 10 do Peixe.

"Estou vivendo dia após dia. Me dedicando, trabalhando, tentando atingir minha melhor forma. Apesar de que me sinto bem. É meu terceiro jogo no ano, o segundo (que jogo) por 90 minutos. Senti um pouco de cãibra em um contra-ataque ali, mas faz parte. Estou trabalhando, me esforçando para estar na melhor forma possível", finalizou sobre o assunto.

Além de Seleção, Neymar comemora vitória do Santos

Na mesma entrevista, Neymar valorizou bastante a primeira vitória do Santos no Brasileirão. O camisa 10 do Peixe relembrou a eliminação da equipe diante do Novorizontino, no Paulistão, para justificar a importância do resultado diante do Vasco.

"Foi muito difícil, para ser sincero. Por tudo que envolveu essa semana, a eliminação foi muito dolorosa para nós. Não é fácil assimilar, mas o futebol é assim: quarta e domingo. Você tem que assimilar o mais rápido possível e virar a página, ganhando ou perdendo. E a gente fez isso", analisou o atacante.

Por fim, Neymar voltou a valorizar o resultado acima da atuação e afirmou que mais importante que qualquer outra coisa no jogo foi o resultado, para tirar o time da crise. "Foi muito difícil hoje, confesso. Mas a gente conseguiu a vitória, os três pontos. É o mais importante, independentemente da forma, sofrida no final. O que vale são os três pontos", concluiu.