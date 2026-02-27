InícioEsportes
FUTEBOL SUL-AMERICANO

Conmebol define datas e horários da terceira fase da Libertadores

Único brasileiro, Botafogo joga contra o Barcelona de Guayaquil e mira classificação para fase de grupos da competição continental

Botafogo venceu o Nacional Potosí pela segunda fase da Libertadores - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)
A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (27/2), as informações sobre datas e horários da terceira fase preliminar da Libertadores. Com a eliminação do Bahia, o Botafogo é o único brasileiro em busca da fase de grupos da competição. Assim como na fase anterior, o Alvinegro vai fazer o jogo de ida fora de casa e decide a vaga no Nilton Santos.

O Botafogo, afinal, enfrentará o Barcelona de Guayaquil em duas terças. O jogo de ida será daqui a quatro dias, no Equador, às 21h30 (Brasília). A partida de volta, aliás, será no dia 10, no mesmo horário, no Nilton Santos.

Barcelona de Guayaquil x Botafogo: 3/3, às 21h30
Botafogo x Barcelona de Guayaquil: 10/3, às 21h30

Quem passar de cada confronto, portanto, se classifica para a fase de grupos da Libertadores. Os eliminados, entretanto, vão disputar a Copa Sul-Americana. O sorteio das chaves de ambos os torneios será no dia 18 de março, na sede da Conmebol, no Paraguai.

Outros jogos da Libertadores

Carabobo x Sporting Cristal: 4/3, às 19h
Sporting Cristal x Carabobo: 11/3, às 19h

O’Higgins x Tolima: 4/3, às 21h30
Tolima x O’Higgins: 11/3, às 21h30

Juventud x Independiente Medelín: 5/3, às 21h30
Independiente Medelín x Juventud: 12/3: 21h30

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/02/2026 15:53
