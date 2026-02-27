STF garante participação de Tifanny Abreu na Copa Brasil de Vôlei

A competição acontece nesta sexta-feira e sábado, no ginásio do Moringão - (crédito: Reprodução: Instagram)

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta sexta-feira (27/2), autorizar a participação da atleta de vôlei Tiffany Abreu, da equipe do Osasco São Cristóvão Saúde, de jogar a Copa Brasil de Vôlei Feminino, em Londrina (PR). Vereadores da cidade tentavam impedir a participação de Tiffany, exigindo a aplicação de uma Lei Municipal de 2024 que veda a participação de atletas cujo gênero divirja do sexo biológico de nascimento em competições realizadas em equipamentos públicos da cidade.

A competição acontece nesta sexta-feira e sábado, no ginásio do Moringão. Em decisão liminar, a ministra Cármen Lúcia suspendeu os efeitos da norma e vedou a aplicação de multa ou a suspensão do alvará da Copa Brasil Feminina de Vôlei, garantindo a realização do evento na cidade.

"Defiro em parte a medida liminar, apenas para afastar, provisoriamente, no caso concreto, a incidência das restrições à participação de atletas transgênero em evento desportivo organizado pela reclamante em Londrina/PR, vedada a aplicação de multas ou suspensão de alvará pelo Poder Público, até o exame do mérito da presente reclamação”, disse a magistrada em seu parecer.

Na decisão, Cármen Lúcia também ressaltou que a confederação possui regulamento próprio sobre a participação de atletas trans e citou precedentes do Supremo que reconhecem o autogoverno das organizações esportivas. Segundo a relatora, a aplicação da lei municipal poderia gerar “grande perplexidade e insegurança jurídica e social”, além de representar possível retrocesso em políticas de inclusão e igualdade.

A magistrada destacou ainda que a análise feita neste momento é provisória e restrita ao caso concreto, em razão da urgência e da proximidade do evento esportivo. O mérito da reclamação ainda será examinado pelo STF, após a prestação de informações pela autoridade reclamada e manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O time do Osasco jogou contra a equipe do Flamengo e venceu por 3 x 0, indo para a final, que acontece neste sábado. O último ponto, inclusive, foi feito pela jogadora Tiffany Abreu.