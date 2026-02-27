InícioEsportes
STF garante participação de Tifanny Abreu na Copa Brasil de Vôlei

Ministra Cármen Lúcia concede liminar para afastar efeitos de Lei Municipal de Londrina que proibia atletas trans em competições realizadas em equipamentos públicos

A competição acontece nesta sexta-feira e sábado, no ginásio do Moringão - (crédito: Reprodução: Instagram)

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta sexta-feira (27/2), autorizar a participação da atleta de vôlei Tiffany Abreu, da equipe do Osasco São Cristóvão Saúde, de jogar a Copa Brasil de Vôlei Feminino, em Londrina (PR). Vereadores da cidade tentavam impedir a participação de Tiffany, exigindo a aplicação de uma Lei Municipal de 2024 que veda a participação de atletas cujo gênero divirja do sexo biológico de nascimento em competições realizadas em equipamentos públicos da cidade.

A competição acontece nesta sexta-feira e sábado, no ginásio do Moringão. Em decisão liminar, a ministra Cármen Lúcia suspendeu os efeitos da norma e vedou a aplicação de multa ou a suspensão do alvará da Copa Brasil Feminina de Vôlei, garantindo a realização do evento na cidade.

"Defiro em parte a medida liminar, apenas para afastar, provisoriamente, no caso concreto, a incidência das restrições à participação de atletas transgênero em evento desportivo organizado pela reclamante em Londrina/PR, vedada a aplicação de multas ou suspensão de alvará pelo Poder Público, até o exame do mérito da presente reclamação”, disse a magistrada em seu parecer. 

Na decisão, Cármen Lúcia também ressaltou que a confederação possui regulamento próprio sobre a participação de atletas trans e citou precedentes do Supremo que reconhecem o autogoverno das organizações esportivas. Segundo a relatora, a aplicação da lei municipal poderia gerar “grande perplexidade e insegurança jurídica e social”, além de representar possível retrocesso em políticas de inclusão e igualdade.

A magistrada destacou ainda que a análise feita neste momento é provisória e restrita ao caso concreto, em razão da urgência e da proximidade do evento esportivo. O mérito da reclamação ainda será examinado pelo STF, após a prestação de informações pela autoridade reclamada e manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). 

O time do Osasco jogou contra a equipe do Flamengo e venceu por 3 x 0, indo para a final, que acontece neste sábado. O último ponto, inclusive, foi feito pela jogadora Tiffany Abreu.

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 27/02/2026 21:00
