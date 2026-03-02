Deadpool em Pernambuco? Ator de Hollywood mira compra do Santa Cruz

Ryan Reynolds é um dos donos do Wrexham AFC, no País de Gales - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

Uma notícia divulgada pelo perfil Topskills Sports UK no X (antigo Twitter) indica que o ator Ryan Reynolds está próximo de um acordo para adquirir o Santa Cruz, clube brasileiro que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. A informação aponta que a possível negociação teria como objetivo replicar o chamado “efeito Wrexham”, modelo que combina investimento esportivo e valorização da história do clube.

Ryan Reynolds já tem participação no futebol internacional. O ator é coproprietário do Wrexham A.F.C., do País de Gales, adquirido em 2020 ao lado do também ator Rob McElhenney. Desde então, o clube ganhou projeção global, impulsionado por investimentos estruturais, crescimento de público e visibilidade midiática. Está entre os primeiros colocados da segunda divisão inglesa, com boas chances de disputar a Premier League na próxima temporada.

O projeto ficou conhecido por transformar a gestão esportiva em uma narrativa acompanhada por torcedores ao redor do mundo, com foco na reconstrução de um clube tradicional em momento esportivo desafiador.

Projeto não envolve equipe já consolidada

Segundo o Topskills Sports UK, a possível negociação pelo Santa Cruz não seria voltada à compra de um time em fase consolidada. A proposta estaria centrada na recuperação de um clube histórico, com torcida engajada, mas que atravessa dificuldades esportivas.

Rebaixado da Série B em 2017, o Santa Cruz tem disputado as Séries C e D nos últimos anos, em um processo de tentativa de reorganização dentro do cenário nacional.

História, torcida e potencial narrativo

De acordo com a publicação, Reynolds enxergaria o Santa Cruz como uma história com grande potencial de engajamento. O modelo descrito destaca três elementos principais: tradição, torcida fiel e contexto de reconstrução.

A estratégia seguiria a lógica aplicada no clube galês: escolher uma instituição tradicional, com forte identidade local e desafios esportivos, apostando na reestruturação gradual e no fortalecimento da marca dentro e fora de campo.