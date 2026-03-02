Luto no Candangão: Morre Juan, campeão do DF pelo Real Brasília em 2023

Juan fez dois gols no primeiro jogo da final do Candangão de 2023 contra o Brasiliense e ajudou o Real Brasília a conquistar o título inédito - (crédito: Júlio César Silva/Real Brasília)

O Campeonato do Distrito Federal está de luto. Morreu nesta segunda-feira Juan Azevedo. Segundo informações do Real Brasília divulgadas na conta oficial do clube no Instagram, o meia de 25 anos foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 23 de fevereiro. Ele estava internado havia uma semana no Hospital de Base, mas não resistiu.

Formado nas categorias de base do Real Brasília, Juan chegou ao clube em 2020. Foi campeão do Candangão Sub-20 em 2021 e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. Em 2023, ele participou da campanha do título inédito dos Leões do Planalto no Candangão. A equipe conquistou o título contra o Brasiliense no Defelê, na Vila Planalto. Juan balançou a rede duas vezes na partida de ida no Serejão, em Taguatinga.

"O último jogo com a nossa equipe foi neste ano, contra o Brasiliense, pela segunda rodada do Candangão 2026", informa a nota oficial do Real Brasiliense. em homenagem ao atleta, a Federação de Futebol do Distrito Federal determinou que seja respeitado um minuto de silêncio nas semifinais do Candangão neste fim de semana.

"Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que compartilharam sua caminhada. Juan será sempre lembrado por nós", conclui o informe do Real Brasília.