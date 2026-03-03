Brasília Tennis Open: Guto Miguel estreia nesta terça no Iate Clube

Nove brasileiros estarão em ação nesta terça-feira estreando na chave principal do Brasília Tennis Open, evento ATP Challenger 75 realizado no saibro do Iate Clube de Brasília, com premiação total de US$ 107 mil.

O dia terá as presenças de Felipe Meligeni encarando o qualifier paranaense João Schiessl. Felipe volta a jogar na capital federal após cinco anos e fará o terceiro jogo da programação da quadra central, por volta das 14h: "É sempre bom jogar aqui, fazia um bom tempo que não jogava, desde 2021. Joguei também um torneio da CBT que teve logo depois da pandemia, foi bem legal. Aqui o clube é muito bom, estrutura boa. O trabalho que estão fazendo com a organização, estrutura pros jogadores pelo Eduardo Frick está sensacional", destaca o tenista que aponta a importância dos torneios em solo nacional.

"Vem evoluindo a cada ano os torneios. Estou bem animado, bem feliz, cheguei aqui na quinta, me adaptando às condições mais rápidas. Estou me sentindo bem, trabalhando bem. O trabalho é o que faz a diferença no final e não os resultados. Espero fazer uma semana positiva. Muito importante jogar no Brasil, são poucos lugares no mundo que tem uma torcida igual a nossa. Jogar em casa é especial, é aproveitar essa atmosfera melhor possível e quem sabe fazer um bom resultado aqui".

Felipe busca sua primeira vitória em simples no ano após um 2025 complicado com lesão nas costas e a perda de seu pai: "Ano passado foi um ano bem complicado, aconteceram muitas coisas, não só a lesão, mas coisas pessoais. Pensando pelo lado positivo, foi um ano para pensar a focar nas coisas importantes da vida e não nas rasas. Comecei esse ano buscando evoluir, as primeiras semanas foram difíceis na verdade, não estava conseguindo me encontrar. Ainda não tive vitórias nas simples, mas acho que o trabalho semana a semana de evoluir, mas a comparação com Itajaí, que foi meu primeiro torneio do ano foi absurdo. Não quer dizer que eu vá chegar agora e ter um monte de resultado, mas é trabalho à longo prazo. É tentar voltar ao meu melhor nível. Sensações de anos vai embora, mas o nível está aqui, em alguma hora vai pagar e os resultados vão voltar".

Thiago Monteiro, ex-top 70, fará duelo brasileiro contra Daniel Dutra Silva, uma partida entre dois canhotos experientes no quatro jogo da quadra central, não antes das 16h. Ele destacou a boa oportunidade que os torneios no país oferecem: "Quanto mais perto de casa você joga, principalmente em Brasília com toda a torcida, depois São Paulo, Brasília e sequência na América do Sul, ajuda bastante o tênis brasileiro. São condições boas. Esse ano meu primeiro torneio foi aqui, em Itajaí, pois não joguei o Australian Open, já foi uma recepção bem legal, depois Rio Open e agora março, me sentindo bem melhor, fisicamente 100% e é dar continuidade para fazer uma boa semana", apontou o cearense.

O nome mais esperado do dia será o jovem talento nacional Luis Guto Miguel, de 17 anos, terceiro do mundo juvenil, que fará o último jogo da quadra central, por volta das 17h30. Ele tenta derrubar o argentino Juan Pablo Ficovich, 178º, buscando sua maior vitória no profissional. Ficovich é o sexto favorito ao título do torneio. Semifinalista do US Open e quadrifinalista do Australian Open na chave júnior, Guto vem embalado após dar muito trabalho ao lituano Vilius Gaubas, 126º, no Rio Open, torneio ATP 500.

Pedro Boscardin Dias, que vem em sua melhor fase, vai desafiar o segundo favorito, o dinamarquês Elmer Moller, no segundo jogo da principal quadra. Igor Marcondes, que também brilhou no ATP carioca, encara o qualifier Pedro Sakamoto abrindo a programação da quadra central, a partir das 10h30. Eduardo Ribeiro, que passou o qualifying, fará o segundo jogo da quadra 3 contra o também qualifier Franco Roncadelli.

A organização do Brasília Tennis Open, em parceria com o Iate Clube de Brasília, informam que o acesso para o público geral, será gratuito de 1º a 8 de março, com limite de 75 pessoas por dia, mediante inscrição em formulário online.

O link será disponibilizado nos stories do instagram do Iate a partir das 12h do dia anterior a cada rodada. As vagas são limitadas, preenchidas por ordem de inscrição, e é obrigatório informar nome completo e CPF.

Programação desta Terça-Feira (03/03)

Quadra Central - 10h30

[WC] Igor Marcondes (BRA) vs [Q] Pedro Sakamoto (BRA)

Pedro Boscardin Dias (BRA) vs [2] Elmer Moller (DEN)

Felipe Meligeni Alves (BRA) vs [Q] Joao Eduardo Schiessl (BRA)

Não antes das 16h

Thiago Monteiro (BRA) vs [Alt] Daniel Dutra da Silva (BRA)

[WC] Guto Miguel (BRA) vs [6] Juan Pablo Ficovich (ARG)

Quadra 3 - 10h30

[Q] Benjamin Torrealba (CHI) vs Juan Pablo Varillas (PER)

[1] Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs Tristan Boyer (USA)

[Q] Eduardo Ribeiro (BRA) vs [Q] Franco Roncadelli (URU)

[SE] Facundo Diaz Acosta (ARG) vs Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP)

Quadra 9 -10h30

[5] Henrique Rocha (POR) vs Franco Agamenone (ITA)

[Q] Carlos Sanchez Jover (ESP) vs [WC] Miguel Tobon (COL)

[8] Alvaro Guillen Meza (ECU) vs Miguel Damas (ESP)

PROGRAME-SE

Brasília Tennis Open

Quando: 1º a 8/3/2026

Onde: Iate Clube de Brasília (Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2 conjunto 4)

Horário: a partir das 10h

Ingresso: entrada franca

Premiação: US$ 107 mil (R$ 540 mil)