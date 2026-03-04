Brasília Tennis Open: Guto Miguel conquista maior vitória profissional

Brilhou a estrela do jovem Luis Guto Miguel, que completou 17 anos na última semana. O atleta que treina no Iate Clube de Brasília foi empurrado pelo público em casa e alcançou a maior vitória na curta carreira como profissional e a primeira no nível challenger na noite de terça-feira (3/3) na primeira rodada do Brasília Tennis Open. O evento é um ATP Challenger 75 realizado no saibro do Iate Clube de Brasília, com premiação total de US$ 107 mil.



Guto Miguel derrubou o sexto favorito e 186º colocado, o argentino Juan Pablo Ficovich, sexto favorito, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/1) 7/5 após 2h16min de duração na quadra central lotada.



O terceiro do mundo juvenil não se intimidou diante do fator casa. Pelo contrário, usou a seu favor. Começou abaixo com quebra, mas logo empatou a partida ao final do primeiro set e fez um tie-break perfeito com bolas vencedoras de forehand, saque e muita agressividade. Vibrou muito ao fechar com um desempate quase perfeito por 7/6 (7/1). Na segunda etapa, Guto ganhou confiança e abriu 4 a 2. O adversário teve um duplo break-point no 4 a 3, Guto aplicou um saque por baixo, Ficovich reclamou, catimbou, o jogo foi paralisado e ganhou contornos dramáticos. O argentino então virou a partida após salvar mais três break-points, só que o brasileiro não deixaria a oportunidade passar, foi pra cima, tornou a quebrar e sacou muito para fechar com um ace vibrando com os mais de mil presentes na quadra central.



"É um sentimento que estou sem palavras para descrever. Eu vinha trabalhando muito pra esse momento, estava beliscando vitórias importantes, sabia que se eu continuasse chutando, poderia fazer um gol, e foi o que eu fiz, ainda mais aqui em casa, é muito especial pra mim," vibrou Guto Miguel após um longo abraço em seus treinadores Santos Dumont e Kike Grangeiro e lágrimas nos olhos.



"Foi um jogo em que eu estava muito bem, com energia, até o 4 a 3 e saque, depois dei uma caída. Mas o tênis é assim, quem passar menos tempo na zona de queda vai ganhar o jogo, e nesse jogo passei pouco tempo nessa zona de baixa energia.

Guto agora terá pela frente o experiente argentino Facundo Diaz Acosta, campeão do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, em 2024, em duelo que acontecerá na quinta-feira: "O Facundo já foi top 100, campeão de ATP. Vai ser mais uma grande experiência pra mim, quero desfrutar esse momento em quadra, e vamos pra cima, sem baixar a cabeça."

Miguel se torna o oitavo brasileiro a vencer na primeira rodada do Brasília Tennis Open e o número incrível com vitórias de todos os atletas nacionais contra estrangeiros. Os três eliminados dos onze na chave jogaram diante de outros atletas do país.

Resultados

Após vitórias de Pedro Boscardin sobre o dinamarquês Elmer Moller, segundo favorito, Igor Marcondes diante de Pedro Sakamoto, Eduardo Ribeiro contra o uruguaio Franco Roncadelli, Thiago Monteiro e João Schiessl também se classificaram na noite desta terça-feira.



Monteiro marcou um duplo 6/4 sobre Daniel Dutra Silva: "Estreia muito positiva, me senti muito bem em quadra com boa constância no jogo. Dani é difícil na primeira rodada, Brasil contra Brasil, torcida dividida. Tive jogos duros nas últimas rodadas contra Fonseca e Vallejo, apesar disso estou me sentindo bem e confiante com meu jogo e vou fazer os ajustes necessários para quinta-feira."



O qualifier paranaense João Schiessl conseguiu uma das maiores vitórias da carreira ao passar por Felipe Meligeni em dois tie-breaks com parciais de 7/6 (7/5) 7/6 (8/6). Meligeni chegou a sacar para o segundo set em 5 a 3 e salvou dois match-points no tie-break do segundo set, mas o paranaense teve sangue frio para sair com o triunfo:

"Com certeza uma das vitórias mais importantes por ser em chave de challenger, não tive tantas ainda, por ser contra o Felipe que é um baita jogador, antes da lesão ele sempre estava no top 200. Importância que dou é enorme para esse jogo, me manter firme até o final nesse jogo que é muito grande", disse o tenista que desafia a confiança do paraguaio Adolfo Vallejo. O adversário está na beira do top 100 e vem de título em Itajaí (SC) em janeiro: "Dani vem de uma sequência incrível eu também venho em um bom torneio, fazer o jogo e uma batalha, vou me dar a melhor chance de competir, com certeza".



Mais cedo, Pedro Boscardin derrotou o segundo favorito, o dinamarquês Elmer Moller, por 6/2 6/3, Igor Marcondes virou contra Pedro Sakamoto por 6/7 (7/4) 6/4 6/1 e Eduardo Ribeiro superou o uruguaio Franco Roncadelli por 6/4 6/3.



Guto Miguel joga duplas nesta quarta com o irmão. Rodada começa às 10h30 com Marcondes x Heide, João Reis e Ribeiro em simples



A rodada desta quarta-feira terá quatro brasileiros em ação em simples Eduardo Ribeiro abrindo a programação da quadra central às 10h30 diante do terceiro favorito, o português Jaime Faria. João Lucas Reis busca vaga nas quartas de final diante do jovem boliviano Juan Prado Angelo logo a seguir. Igor Marcondes faz duelo brasileiro contra Gustavo Heide por volta das 14h.



Não antes das 16h, Guto Miguel joga ao lado do irmão Luis Felipe Miguel diante de Pedro Boscardin e João Schiessl na quadra central.