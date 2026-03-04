João Pedro faz hat-trick e rege goleada do Chelsea sobre o Aston Villa

João Pedro é cada vez mais candidato a disputar a Copa do Mundo daqui a três meses na América do Norte - (crédito: Foto: Dan Istitene/Getty Images)

João Pedro brilhou em Birmingham. O atacante brasileiro marcou três vezes e liderou a goleada do Chelsea por 4 x 1 sobre o Aston Villa, nesta quarta-feira (4), no Villa Park, pela 29ª rodada da Premier League 2025/26. Douglas Luiz, revelado pelo Vasco, até abriu o placar para os donos da casa, mas os Blues reagiram com uma grande atuação do camisa 20. Além do hat-trick de João Pedro, Cole Palmer também deixou o dele para fechar a vitória.

Com o resultado, o Chelsea venceu o confronto direto na parte de cima da tabela e ganhou força na briga por vaga nas competições europeias. O time londrino chegou aos 48 pontos, assumiu a quinta colocação e reduziu para apenas três pontos a distância para o Aston Villa, quarto colocado.

Com o hat-trick marcado nesta quarta-feira, João Pedro chegou a 10 gols e uma assistência em 12 jogos sob o comando do novo treinador do Chelsea, Liam Rosenior. Ao todo, na temporada, o atacante de 24 anos soma 17 gols e cinco assistências em 38 partidas.

João Pedro foi o destaque do primeiro tempo ao comandar a virada do Chelsea sobre o Aston Villa. Os donos da casa saíram na frente logo aos dois minutos, com Douglas Luiz marcando de letra, e ainda tiveram um gol de Watkins anulado por impedimento. Porém, aos 34, João Pedro empatou após passe de Gusto e, já nos acréscimos, acertou uma bela finalização para colocar os Blues em vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Chelsea liquidou a vitória. Logo aos nove minutos, Cole Palmer aproveitou um rebote na entrada da área e finalizou de primeira para ampliar a vantagem dos Blues. Aos 18, João Pedro confirmou a atuação de gala e anotou o hat-trick no Villa Park. Os Villans tiveram a melhor chance somente no fim da partida, quando Tammy Abraham acertou a trave.

