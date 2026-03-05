Brasília Basquete aposta no "alçapão" Nilson Nelson contra o Botafogo

Von Haydin é uma das esperanças do Brasília Basquete contra o time carioca no sextou de hoje no Nilson Nelson - (crédito: Matheus Maranhão/Caixa Brasília Basquete)

Se houvesse uma enquete para apontar o ginásio mais temido na temporada de 2025/2026 do Novo Basquete Brasil, a Arena BRB Nilson Nelson provavelmente encabeçaria a lista. Dono da casa, o Brasília sofreu apenas uma derrota no papel de mandante neste edição. Em 12 jogos, foi superado somente pelo líder Pinheiros por dois pontos: 67 x 69.

O ambiente hostil é uma das chaves da trupe de Dedé Barbosa para o duelo desta sexta-feira contra o Botafogo, às 20h15, no alçapão candango. Sexto colocado na temporada regular, os Extraterrestres tentam escalar a classificação para encerrar a primeira fase com a melhor classificação possível ter a vantagem de disputar mais partidas na capital nos playoffs. Pinheiros, Franca, Flamengo, Minas e Corinthians estão à frente.

Em janeiro, o Brasília Basquete estabeleceu o recorde de público em um jogo desta versão do NBB. O time levou 6.112 pessoas ao Nilson Nelson. Torcer pela equipe tem sido praticamente "garantia de vitória ou seu dinheiro de volta". O risco de prejuízo é baixo.

"Sabemos que jogar em casa é uma responsabilidade grande, mas também uma motivação enorme para o nosso grupo. A torcida tem feito a diferença durante a temporada e queremos manter esse bom retrospecto", comemora o técnico Dedé Barbosa.

O Botafogo passa por um momento conturbado. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o time com a perda de 74 pontos, multas que somam R$ 135 mil e a suspensão do diretor Carlos Salomão por 360 dias. O castigo diz respeito a infrações como participação de atleta em situação irregular e falsificação de documento público.

Apesar disso, o antepenúltimo colocado no NBB vem de vitória. Na última quarta-feira, a equipe alvinegra derrotou o Rio Claro por 83 x 82 em São Paulo. "O Botafogo é uma equipe competitiva, acabou de vencer o Rio Claro em um confronto direto e estão embalados, então precisamos entrar concentrados para continuar evoluindo no campeonato", alerta Dedé Barbosa, focado na manutenção do excelente aproveitamento no Nilson Nelson.

O técnico tem dois jogadores indisponíveis. O armador Lucas Lacerda não atua mais nesta temporada depois de sofrer uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo. O ala Pedro Mendonça está em fase de recuperação retornará em breve.

Um dos trunfos contra o Botafogo é o ala Daniel Von Haydin. O paulista tem média de 11,4 pontos, 5,1 rebotes e 2,8 assistências por partida na temporada. "Estamos treinando bem, apesar das ausências do Luquinhas e do Pedro. Treinos fortes e que estão extraindo o máximo de cada um. Se entrarmos concentrados e impormos nosso ritmo de jogo vamos somar mais uma vitória em casa. Muito legal ter a torcida com a nossa equipe e essa junção com entretenimento também tem feito toda a diferença. Esperamos casa cheia", convoca.



Sextou!



Além da partida, a noite terá uma atração especial para o público presente. Após o jogo, o cantor Tonzão comandará um pagode próximo a quadra, celebrando o encontro entre esporte e música na Arena BRB Nilson Nelson. Todos os torcedores presentes poderão ir até a beira da quadra para acompanhar de perto a roda de samba. Após o sucesso com o Pagode do Jorgin em dezembro do ano passado, a produção do CAIXA Brasília Basquete decidiu repetir o show pós jogo, desta vez com o cantor Tonzão.

Programe-se

Brasília Basquete x Botafogo

Quando: Sexta-feira, 6/3/2026

Horário: 20h15

Local: Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: disponíveis no app oficial do CAIXA Brasília https://onelink.to/gyy3eq ) a partir de R$ 30. Todos os setores poderão acompanhar o pagode próximo à roda de samba!