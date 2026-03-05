Em meio à guerra, Trump homenageia Messi e Inter Miami na Casa Branca

Lionel Messi e Donald Trump: encontro a 98 dias do início da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Com Lionel Messi como principal atração, todo o elenco do Inter Miami, campeão da MLS Cup, foi homenageado nesta quinta-feira (5) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ofereceu uma recepção animada na Casa Branca.

Em uma cerimônia bastante protocolar, mas animada pelas piadas de Trump, que estava acompanhado no púlpito pelo capitão Messi e por Jorge Mas, co-proprietário do clube da Flórida, cerca de trinta membros da equipe foram reconhecidos pela campanha histórica de 2025, ano em que conquistaram seu primeiro título na liga norte-americana.

"Meu filho me disse: 'Pai, você sabe quem vem hoje?' Eu disse: 'Não, não sei, estou muito ocupado.' Ele disse: 'Messi!'", brincou o presidente americano ao iniciar o evento, que foi precedido por um atualização sobre as operações na guerra no Irã.

“Meu filho é um grande fã do seu futebol e de um senhor chamado Ronaldo. Cristiano é ótimo, e vocês dois são grandes campeões e atletas em seu esporte", disse Trump a um Messi visivelmente nervoso.

O presidente, cujos esportes favoritos não incluem futebol, relembrou a campanha do Inter Miami até a vitória na final em dezembro passado contra o Vancouver Whitecaps.

Ele destacou a participação do time na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que foi disputada nos Estados Unidos em meados de 2025, onde o clube da Flórida venceu sua primeira partida oficial contra um clube europeu, o Porto de Portugal.

Trump até se deu ao trabalho de descrever o gol de falta do campeão argentino nesse torneio, que deu a vitória ao time naquele jogo.

"Será que eu conseguiria fazer isso se tentasse?", perguntou a Mas, o principal proprietário da franquia, que também pertence ao ex-jogador inglês David Beckham.

Durante seu discurso, Trump elogiou Messi como "um vencedor" e disse que, embora tenha visto Pelé jogar, acredita que o argentino "é melhor".

Ele também destacou o fato de Messi, de 38 anos, ter sido eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) por duas temporadas consecutivas, um recorde na MLS.

"Leo, você veio e venceu. Há muito mais pressão sobre você do que qualquer um imagina, porque espera-se que você vença", disse Trump.

Camisa 47

O astro argentino se distanciou ao longo dos anos de eventos com conotação política.

Em janeiro de 2025, ele não compareceu à cerimônia em que o então presidente Joe Biden, do Partido Democrata, lhe concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade, uma das maiores honrarias civis dos Estados Unidos.

Durante sua série de elogios ao Inter Miami, Trump também cumprimentou pessoalmente outros argentinos, como Javier Mascherano, a quem chamou de "um grande técnico", e os jogadores Tadeo Allende e Rodrigo De Paul.

Ele também parabenizou o atacante uruguaio Luis Suárez por ser "um dos maiores artilheiros de todos os tempos" e brincou com o secretário de Estado Marco Rubio sobre o fato de que todos os jogadores do Inter são atraentes.

“Eles têm algum jogador que não seja atraente?", perguntou o líder republicano, cujo país co-organizará a Copa do Mundo de 2026 com o México e o Canadá.

Ao final da cerimônia, Jorge Mas e Messi presentearam Trump com uma camisa com o número 47 (ele é o 47º presidente dos Estados Unidos) e uma bola comemorativa.

A visita da equipe, que terminou no Salão Oval, serviu como uma escala especial antes da partida que o Inter Miami disputará no domingo contra o DC United, pela terceira rodada da temporada da MLS.