Quem poderia substituir o Irã na Copa do Mundo de 2026?

Com a escalada do conflito no Oriente Médio, a presença do Irã na Copa do Mundo de 2026 vai se tornando cada vez mais uma incógnita, possivelmente insustentável. Os bombardeios liderados por EUA e Israel contra as forças iranianas se intensificam e o mundo do futebol, assim, também é atingido.

O Irã, porém, ainda não se retirou oficialmente do torneio. No entanto, caso haja uma desistência formal, a Fifa já elabora internamente uma solução. O mais provável é que uma seleção da Confederação Asiática de Futebol (AFC) seja a substituta para garantir o equilíbrio regional.

