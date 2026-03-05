Quem poderia substituir o Irã na Copa do Mundo de 2026?

Com a escalada do conflito no Oriente Médio, a presença do Irã na Copa do Mundo de 2026 vai se tornando cada vez mais uma incógnita, possivelmente insustentável. Os bombardeios liderados por EUA e Israel contra as forças iranianas se intensificam e o mundo do futebol, assim, também é atingido.
O Irã, porém, ainda não se retirou oficialmente do torneio. No entanto, caso haja uma desistência formal, a Fifa já elabora internamente uma solução. O mais provável é que uma seleção da Confederação Asiática de Futebol (AFC) seja a substituta para garantir o equilíbrio regional.
Sendo assim, o Iraque é o país com maior probabilidade de ser admitido caso o Irã deixe de participar. Os iraquianos estão na repescagem internacional, aguardando o vencedor de Bolívia x Suriname para um jogo decisivo em 31 de março.
Caso o Iraque conquiste a vaga na repescagem, o substituto do Irã passaria a ser os Emirados Árabes Unidos, a seleção de melhor ranking na AFC que não conseguiu se classificar. A terceira opção, porém menos provável, é que a Fifa opte por não substituir o Irã. Assim, o Grupo G ficaria apenas com Bélgica, Egito e Nova Zelândia.
Discursos em conflito
Nesta terça (3/4), o presidente americano Donald Trump, perguntado sobre a presença dos iranianos em solo americano para a disputa da Copa, foi hostil em suas palavras: "Não estou nem aí. Penso que o Irã é um país derrotado. Estão esgotando as últimas munições", disse.
O presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, afirmou que não se pode esperar que a seleção nacional iraniana "encare a Copa com esperança". E acrescentou que a decisão final sobre uma possível desistência do torneio caberá aos altos dirigentes esportivos do país.
Em entrevista à Sky Sports, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, adotou um discurso político, mesmo sendo um apoiador declarado de Trump: "Espero muito que seja um momento de paz. Espero que possamos contribuir para unir o mundo um pouco. O mundo realmente precisa disso".
Já o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, se mostra mais preocupado: "É prematuro comentar em detalhes, mas é claro que vamos acompanhar os desdobramentos de todas as questões ao redor do mundo, e acho que tivemos o sorteio final em Washington, com a participação de todas as equipes, e, obviamente, nosso foco é ter uma Copa do Mundo segura com a participação de todos."
A Copa está programada para começar em 11 de junho, em três países-sede, Estados Unidos, Canadá e México. Os dois primeiros jogos do Irã na fase de grupos, contra Nova Zelândia e Bélgica, estão programados para acontecer no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, e o último jogo, contra o Egito, no Lumen Field, em Seattle.
