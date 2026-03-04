Site vaza imagens da nova camisa reserva da Seleção para a Copa de 2026

O design do uniforme reserva que a Seleção Brasileira utilizará no Mundial da América do Norte apareceu de forma antecipada na internet. O site especializado "FootyHeadlines" vazou imagens do modelo para a Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (4/3). A peça mantém a tradição da cor azul, mas adota uma tonalidade mais escura que flerta com o preto em certas partes do tecido. A principal mudança visual envolve o logotipo da marca Jordan, subsidiária da Nike, que substitui o icônico "swoosh" no peito da camisa nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O novo manto utiliza um conceito gráfico inspirado em brasas incandescentes, que ocupam tanto a parte frontal quanto a traseira do uniforme. Esse projeto visual surgiu após a CBF e a fornecedora descartarem um modelo vermelho devido à forte rejeição do público nas pesquisas iniciais. As fotos reveladas mostram ainda o escudo da confederação posicionado de forma centralizada e listras verticais finas nas laterais da peça. Na parte interna da gola, os designers inseriram a frase "Vai Brasa" como elemento de identidade da coleção.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Jordan Brazil 2026 World Cup Away Kit Leaked – Launch Images [@StashedSNKRS]: https://t.co/tK3YycjBNK Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 4, 2026





Lançamento oficial

A fornecedora de material esportivo planeja o lançamento oficial da linha para o final de março, restando poucos meses para a abertura da competição. A expectativa do mercado é que a parceria com a grife de Michael Jordan impulsione as vendas globais de produtos licenciados. O departamento de marketing da CBF acredita que o novo tom azul e os detalhes em amarelo atrairão um perfil de consumidor mais jovem e urbano. O modelo vazado segue a tendência de uniformes disruptivos que a Nike vem preparando para as suas principais seleções patrocinadas neste Mundial.

O Brasil está sorteado no Grupo C da Copa do Mundo e enfrentará as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. A estreia da Amarelinha acontece no dia 13 de junho contra os marroquinos, em partida realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Após o primeiro compromisso, a equipe brasileira joga contra o Haiti no dia 19 de junho e finaliza a fase de grupos contra a Escócia no dia 24.