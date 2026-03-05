Joia de Brasília, Pedro Clerot estreia na Fórmula 3 em Melbourne

Pedro Clerot nos treinos depois da virada de chave: fase de treinos em Barcelona, na Catalunha, antes do desembarque para a estreia em Melbourne, na Austrália - (crédito: Divulgação/Fórmula 3)

Se a caminhada até a Fórmula 1 cobra subir vários degraus, o brasiliense Pedro Henrique Rodovalho Clerot está no penúltimo deles. Aos 19 anos, o filho de Lia e João Luiz estreia neste fim de semana na Fórmula 3. Os treinos e as provas são disputados paralelemente à abertura da principal categoria do automobilismo mundial, no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jovem piloto da Rodin Motorsport debuta com o título da Fórmula 4 brasileira no currículo na temporada de 2022. Nas últimas duas temporadas, ele competiu na FRECA, o Campeonato de Fórmula Regional da Europa. Antes de competir pela primeira vez em um circuito urbano, Pedro Clerot recorreu a um simulador para acelerar a adaptação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Estou animado e confiante para essa primeira etapa em Melbourne. Cheguei na semana passada, então tive tempo para me adaptar e também aproveitar. É a minha primeira vez em um circuito de rua, mas não deve ser tão diferente para mim. A pista é técnica, difícil, e qualquer erro pode custar caro. Antes, treinei no simulador e agora já estou aclimatado ao fuso horário da Austrália", afirmou a joia do Distrito Federal.

A virada de chave demandou dedicação extrema no mês passado. Pedro Clerot participou de três dias de testes em Barcelona, na Espanha. Foram 190 voltas durante o período de três dias de treino na Catalunha.

Leia também: Brasília Vôlei vence Renasce Sorocaba na Superliga Feminina

Em entrevista ao site oficial da Fórmula 3, Pedro Clerot compartilhou como foi a rotina de treinos. "Desde os últimos três testes de pós-temporada, passamos muitas horas no simulador e também muitas horas na academia. Tem sido basicamente isso. Tenho viajado bastante entre Portugal e o Reino Unido, tentando me preparar bem com a equipe. Passamos muito tempo juntos durante as férias de inverno, o que foi muito, muito bom”.

O piloto brasileiro forma equipe com Christian Ho e Brando Badoer, que retornam à Rodin Motorsport, e afirma que os sinais são positivos. "Consegui passar mais tempo com meu engenheiro e com toda a equipe, o que foi muito positivo. Tivemos a oportunidade de analisar os dados coletados nos três testes e pudemos ver o que fizemos certo, o que podemos melhorar e em que podemos trabalhar. Foi ótimo. Estou ansioso para o início da temporada, mal posso esperar. Já estou ficando entediado de não pilotar", afirmou Clerot.

A bordo do carro da Rodin Motorsport nos treinos (foto: Divulgação/Fórmula 3)

O piloto definiu a estreia na Fórmula 3 como um dos grandes momentos: "É o maior passo da minha carreira até agora, então estou muito, muito animado e ansioso por isso".

Clerot acrescentou que o nível do grid da F3 é um desafio empolgante e que serão os pequenos detalhes que farão a diferença em 2026. Além da própria ascensão, o jovem de 19 anos afirma que trabalhar com uma equipe que já formou futuros pilotos de F1 é outro fator extremamente motivador.

Ponto a ponto com...

Pedro Clerot, piloto brasiliense na Fórmula 3

» Nova categoria

"Sei que é um campeonato muito desafiador e o nível, diria eu, é provavelmente o mais alto dos últimos anos. Ao longo dos testes, pudemos ver claramente o quanto os pilotos podem fazer a diferença e o quanto é preciso estar atento a tudo. Portanto, estou muito animado"

» Evolução

"É um passo muito importante na minha carreira, é muito especial. Toda a experiência que a equipe tem, todos esses pilotos com quem trabalharam e que chegaram à F1, e como pilotos profissionais, eles trabalharam com as pessoas com quem estou trabalhando agora. O conhecimento que a equipe possui e que agora está me passando, e estou aprendendo muito com eles"

» Alinhamento do carro

“A primeira coisa é estar de volta ao carro, sabe? É um grande teste. Então, vamos ver como tudo se comporta, como estamos nos saindo e, a partir daí, temos nossos planos de teste que queremos realizar. Estamos focados em trabalhar nas outras áreas nas quais percebemos que tínhamos algumas deficiências. Além disso, em termos de pilotagem, tenho algumas coisas que preciso aprimorar e desenvolver. Então, com certeza, será bom ter esses três dias antes de Melbourne. É só uma questão de voltar ao carro e deixar tudo em ordem.

PROGRAME-SE