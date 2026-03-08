Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e é tricampeão carioca

O Flamengo é campeão carioca pela 40ª vez e celebra o tricampeonato, já que ganhou o Estadual também em 2024 e 2025. A conquista ocorreu neste domingo, 8/3, no Maracanã, com 69.315 presentes, quando triunfou sobre do Fluminense nos pênaltis por 5 x 4. Isso após empate em 0 x 0 em final muito truncada. Rossi defendeu dois pênaltis (de Guga e o decisivo, de Otávio).Assim, mais uma vez sai como herói.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Flamengo estreou o técnico Leonardo Jardim, que entrou no lugar de Filipe Luís, demitido após o 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal. E o português levantou o caneco em seu primeiro jogo. O Flamengo, apesar da campanha ruim na fase de grupos (quase foi eliminado, classificando-se em quarto lugar no Grupo B), terminou com o melhor ataque (24 gols) e o artilheiro da competição, Pedro, com seis gols. Enfim, acaba com a sequência de vices. Perdeu a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Muito estudo, nenhum perigo ao gol

O Flamengo começou com o ataque formado por Carrascal pela direita, Samuel Lino pela esquerda e Pedro como referência no ataque. Mas com Paquetá no banco e Jorginho entre os titulares. Já o Fluminense veio com a formação esperada: Lucho Acosta centralizando a criação, John Kennedy como referência na frente, Cannobio pela direita e Serna pela esquerda.

Nos primeiros 15 minutos, apesar dos estudos, a iniciativa maior foi do Fluminense, buscando jogo por todos os lados. O Flamengo buscou lançamentos para Lino ou jogadas individuais de Carrascal. Neste primeiro tempo anticlimático, o Fluminense arriscou em chutes de fora da área e lamentou que Lucho não dominasse livre na área uma bola em lançamento de Samuel Lino. Na melhor chance, Samuel Lino recebeu na área, mas não conseguiu a finalização e Pedro chutou uma para boa defesa de Flávio. Enfim, etapa muito truncada.

Segundo tempo amarrado

O segundo tempo começou com a primeira grande jogada de perigo do jogo aos três minutos. E foi do Tricolor: uma triangulação pela direita entre Lucho e Hércules, que Lucho chutou. Contudo, Rossi fez grande defesa, mandando para escanteio. Porém, logo o jogo voltou a ficar morno no meio de campo. Como o Flamengo nada conseguia na frente e o Fluminense era superior, o treinador Leonardo Jardim colocou, aos 18, Paquetá e Cebolinha nas vagas de Carrascal e Lino. Mas pouca coisa mudou. até a parada técnica. Aos 32, o Rubro-Negro teve a sua melhor chance até então. Um cruzamento de Alex Sandro para Arrascaeta cabecear por cima. Assim, o jogo ficou no 0 a 0, com a decisão nos pênaltis. O Flamengo levou a melhor.

Nos pênaltis deu Flamengo 5 x 4

Para o Flamengo: Jorginho, Cebolinha, Leo Pereira, Paquetá, Leo Ortiz acertaram; Fabio defendeu a cobrança de Luiz Araújo

Para o Fluminense: Ganso, Savarino, Arana, John Kennedy acertaram; Rossi defendeu as cobranças de Guga e de Otávio

FLUMINENSE 0x0 FLAMENGO (Nos pênaltis, Flamengo 5 x 4)

Campeonato Carioca 2026 – Final (jogo único)

Data: 8/3/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 69.315

Público pagante: 62.985

Renda: R$ 5.270.903,50

Gols: –

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 30’/2ºT), Jemmes, Freytes e Renê (Arana, 30’/2ºT); Martinelli, Hércules (Otávio, 40’/2ºT) e Lucho Acosta (PH Ganso, 40"/2ºT); Serna (Savarino,30’/2ºT), Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldia.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz , Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta (Luiz Araújo, 40’/2ºT); Carrascal (Paquetá, 18’/2ºT), Samuel Lino (Cebolinha, 18’/2ºT) e Pedro (Plata, 28’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Renê, Serna, Lucho, Canobbio (FLU) Pulgar, Jorginho (FLA)

Cartões vermelhos: –