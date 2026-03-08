Cruzeiro vence Atlético-MG por 1 x 0 e é campeão mineiro

Acabou o jejum de títulos estaduais do Cruzeiro. Neste domingo (8/3), em um Mineirão dividido entre as maiores torcidas de Minas Gerais, o Cruzeiro voltou a levantar a taça ao derrotar o arquirrival Atlético por 1 x 0, gol de Kaio Jorge. O time estrelado leva o Campeonato Mineiro pela 39ª vez, a primeira desde 2019, data do último caneco.

Placar zerado e poucas chances

Os editores de imagem das principais emissoras esportivas reconheceram a dificuldade para encontrar os lances dos melhores momentos da primeira etapa do espetáculo. Afinal, o Atlético não conseguia, sob nenhuma hipótese, fazer a pelota chegar aos pés dos atacantes Dudu e Hulk. O lateral-esquerdo Lodi deu o único disparo que fez o torcedor carijó erguer as nádegas da cadeira. Em contrapartida, o Cruzeiro esbarrou na forte marcação do Bicudo. Coração do time celeste, Pereira, por exemplo, quase não tocou na bola. Coube, então, a Silva lançar o foguete que passou rente à portaria alvinegra.

O herói (provável) do Cruzeiro

O embate tornou-se cada vez menos um jogo de xadrez para que os heróis, enfim, aparecessem. E o principal deles era um candidato fortíssimo: Kaio Jorge. Gerson, outro destaque estrelado, centrou na medida para que o centroavante, de cabeça, rompesse os portões da cidadela carijó. Gol suado, pois a bola quase não cruza a linha da meta defendida por Everson. O Atlético perdeu-se no conservadorismo exagerado do seu treinador e não conseguiu uma resposta à altura. Nem a bravura e o esforço dos futebolistas alvinegros compensaram a falta de ambição. O Cruzeiro, cabuloso, soube jogar o prélio e impedir o sétimo título consecutivo do rival. A lamentar, aliás, somente os sopapos trocados entre os atletas das duas agremiações ao fim da peleja. Uma vergonha para o esporte.

CRUZEIRO 1×0 ATLÉTICO

Final do Campeonato Mineiro

Data-Hora: 8/3/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki; Romero, Silva (Matheus Henrique, 28’/2ºT), Christian, Gerson (Rodrigues, 17’/2ºT) e Pereira; Kaio Jorge (Vanderson). Técnico: Tite.

ATLÉTICO: Éverson; Natanael (Natanael, 30’/2ºT), Ruan, Vitor Hugo e Lodi; Franco, Cissé (Gomes, 14’/1ºT) (Scarpa, 30’/2ºT), Victor Hugo (Minda, 20’/2ºT) e Bernard (Cassierra, 20’/2ºT); Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez

Gols: Kaio Jorge, 14’/1ºT (1-0)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Fabio Pereira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartão Amarelo: William, Pereira, Kaiki, Villalba, Kaio Jorge (CRU); Natanael, Vitor Hugo, Ruan, Lodi (CAM)

Cartão Vermelho: (-)