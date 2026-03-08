Dia da Mulher: Campeonato Tocantinense combate a violência doméstica

O União foi um dos clubes que estampou o logo com a marca do combate à violência - (crédito: Foto: Vinicius Cantuares/União)

A última rodada da primeira fase do Campeonato Tocantinense teve um gol de placa no fim de semana do Dia Internacional da Mulher. Os oito clubes da primeira divisão entraram em campo com mensagens de combate à violência contra mulher estampadas nos uniformes. Dentro das quatro linhas, os semifinalistas foram definidos nas quatro partidas de sábado (7/3): dono da melhor campanha geral, o Tocantinópolis enfrentará o Capital. O outro duelo é entre União e Gurupi. As partidas são no sistema de ida e volta.

A ação foi criada pelo Governo do Tocantins e mobilizou equipes levando a campanha para dentro de um dos ambientes de maior mobilização masculina do país. "Combater a violência contra a mulher exige que os homens participem dessa mudança. Levar essa mensagem para o futebol é falar diretamente com quem precisa fazer parte dessa transformação", afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

Paralelamente, a Polícia Militar implementou o projeto De Homem para Homem. A ação reúne autores de violência doméstica com medidas protetivas determinadas pela Justiça em grupos obrigatórios de últiresponsabilização e reflexão voltados à mudança de comportamento e à redução da reincidência.

A iniciativa também realiza ações preventivas com o público masculino em empresas, comunidades e instituições, ampliando o debate sobre masculinidades, respeito e consequências legais da violência.

"Além de proteger as vítimas, precisamos atuar também na origem do problema, promovendo reflexão, responsabilidade e mudança de comportamento", argumenta o comandante-geral da PMTO, coronel Márcio Barbosa.