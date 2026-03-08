Candangão: Gama e Ceilândia empatam primeiro jogo da semi por 1 x 1

Cardoso frustra o Gama a 10 minutos do fim do jogo e comemora o empate do Ceilândia no Abadião: 1 x 1 - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

As semifinais do Campeonato do Distrito Federal começaram sem vencedor. O Ceilândia empatou por 1 x 1 com o Gama no Abadião na partida de ida. Adiada para a manhã deste domingo devido às fortes chuvas de sábado à tarde na Vila Planalto, Sobradinho e Samambaia também ficaram no 0 x 0 no Estádio do Defelê.

Os confrontos de volta serão no próximo fim de semana. Em caso de novos empates, Gama e Samambaia decidirão o título em jogo único no próximo dia 21 em partida única no Estádio Mané Garrincha. Motivo: de acordo com o regulamento específico do torneio, ambos têm, respectivamente, a primeira e a segunda melhor campanha da primeira fase.

No Abadião, os gols saíram no segundo tempo. Ex-jogador do Ceilândia, o centroavante Felipe Clemente abriu o placar para o Gama aos nove minutos. Ele recebeu assistência de Ramon dentro da área e não deu chance para o goleiro Sucuri na finalização.

Felipe Clemente chegou a 11 gols em oito jogos na temporada. Oito deles na campanha invicta do Gama até o momento no Candangão. O artilheiro também deu uma assistência na participação alviverde na Copa do Brasil. Clemente disputa a artilharia gol a gol com Vitor Xavier. O jogador do Samambaia coleciona sete bolas na rede no torneio doméstico.

Dominante depois do primeiro gol, o Gama cedeu contra-ataque fatal ao Ceilândia e sofreu o empate. Depois de uma trama iniciada por Cleyton, Marquinhos desviou e Cardoso balançou a rede alviverde para empatar a partida e manter o suspenso na semifinal.

"Não para falar de justiça ou de injustiça. Foi um primeiro tempo mais nosso, um pouco melhor. No segundo tempo, o Gama foi bem melhor do que a gente. O Gama leva uma vantagem para o jogo em casa, mas de uma forma geral está aberto. Vamos trabalhar nesta semana para tentar surpreender o Gama no Bezerrão", avalia em entrevista ao Correio o técnico do Ceilândia, Adelson de Almeida.

A paritda foi marcada por uma confusão no intervalo registrada na súmula pelo juiz Sávio Pereira Sampaio. "No intervalo da partida, quando a equipe de arbitragem se encontrava no vestiário, membros/staff de ambas equipes invadiram o campo de jogo dando inicio a uma discussão. O jogador suplente Edson Reis agrediu com um chute a perna do segurança da equipe do Gama, Lyon Martins da Silva. Logo após esse incidente ambas equipes ingressaram ao vestiário. Após a equipe de arbitragem retornar ao campo de jogo, foi recomenda a revisão da referida agressão pelo VAR, momento em que foi apresentado o cartão vermelho direto ao jogador citado, que saiu do banco de reservas normalmente".

FICHA TÉCNICA

Ceilândia 1

Edmar Sucuri; Savio, Henrique Alagoano, Barão e Fabinho; Cleyton Maranhão (Henrique), Sandy (Vinicius Tanque), Robert (Cabralzinho) e Cardoso; Patrickão (Henrique Vermudt) e Marquinhos (Cebolinha).

Técnico: Adelson de Almeida

Gama 1

Leandro; Michel Henrique, Zulu, Lucão, Lucas Piauí, Moisés (Russo), Lúcio, David, Renato (Kennedy), Ramon (Klenisson), Felipe Clemente (Luan)

Técnico: Luís Carlos Souza

Gols: Felipe Clemente, aos 9, e Cardoso, aos 35 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Patrick e Fabinho (Ceilândia); Moisés, Luan e Luís Carlos Souza (Gama)

Cartão vermelho: Edson Reis (Ceilândia)

Público e renda: não divulgados

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio

