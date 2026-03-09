Leitura labial detalha briga generalizada entre Cruzeiro x Atlético

A vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, na decisão do Campeonato Mineiro, terminou marcada por uma confusão generalizada no Mineirão resultando na expulsão de 23 jogadores. No dia seguinte ao episódio, ainda em meio à repercussão, o dublador Gustavo Machado divulgou a leitura labial de parte das ofensas entre os atletas durante o confronto.

A sequência que levou à briga começou após um choque entre Christian e o goleiro Everson dentro da área atleticana. O arqueiro atleticano reagiu imediatamente ao contato e empurrou o adversário, que ficou caído no gramado. Na sequência, Everson ‘sentou’ com os dois joelhos sobre o jogador do Cruzeiro.

"Filho da p Eu vou te pegar. Vai ter volta nessa p", disse o goleiro para Christian.

O gesto provocou reação imediata dos atletas cruzeirenses, que correram em direção ao goleiro do Atlético. A chegada dos outros jogadores ampliou rapidamente a discussão e transformou o lance em uma confusão generalizada.

Troca de agressões amplia tumulto

Em poucos segundos, a situação estava espalhada por diferentes pontos do campo, embora a concentração maior ainda tivesse na área atleticana. O volante Lucas Romero acertou uma voadora em Everson, que já havia sido atingido por Matheus Henrique.

Irritado com a atitude do companheiro de posição, o goleiro Cássio se envolveu na confusão: "Foi na covardia. Na covardia". O arqueiro ainda tentou avançar em direção a Lyanco, mas outas pessoas o contiveram. "Vem, seu bosta", disse ao zagueiro atleticano.

Já com a briga descontrolada, o meio-campista Gerson também aparece discutindo enquanto funcionários do Atlético tentavam separar os atletas. "Para que você fez isso, p****?", questionou o jogador.

Tentativas de intervenção

Imagens também registraram, em outra parte do campo, o confronto físico entre Hulk e Lucas Villalba. O atacante ficou muito irritado após receber uma voadora do zagueiro e tentou reagir com socos chutando Lucas Romero nesse ínterim.

O camisa 7 do Atlético, então, seguiu atrás do camisa 25 celeste após a agressão. Enquanto tentava persegui-lo, um membro da comissão técnica tentava conter os ânimos: "Deu Hulk! Deu".

O mesmo Villalba ainda trocou agressões com Renan Lodi e sofreu um golpe de Everson. Nesse momento, nota-se uma tentativa do atacante Cuello em separar os jogadores, porém sem sucesso.

Hulk, por sua vez, se envolveu em outra discussão com Lucas Romero e sugeriu que o confronto continuasse fora de campo. "Manda encontrar com a gente lá no vestiário", disse o atacante.

Troca de acusações

Everson acusou jogadores do Cruzeiro de iniciarem a briga após o lance com Christian: "Vocês deram um soco em mim, pô. Foram brigar". O lateral William respondeu: "Mas começou contigo". Nesse mesmo diálogo, Cássio retrucou: "Você que pisou. Seu covarde".

Recorde de expulsões e título do Cruzeiro

A confusão rendeu uma paralisação superior a dez minutos, além de ter resultado no recorde de expulsões do futebol brasileiro: 23 no total. A marca anterior pertencia ao confronto entre Portuguesa e Botafogo pelo Torneio Rio-São Paulo de 1954, com 22 cartões vermelhos.

Fora do tumulto, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e conquistou seu 39º título do Campeonato Mineiro. O troféu encerrou um jejum que perdurava há sete anos.



