Palmeiras vence o Novorizontino por 2 x 1 e conquista o Paulistão

Murilo marcou um dos gols do Palmeiras na final diante do Novorizontino - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Pela quinta vez nos últimos sete anos, o Verdão é o campeão paulista. Desta vez, fora de casa, o Porco superou o Novorizontino por 2 x 1 – desbancando a invencibilidade como mandante do Tigre do Vale – e sagrou-se dono do estado de São Paulo pela 27ª vez. Murilo e Vitor Roque marcaram os gols que valeram o título paulista, enquanto Matheus Bianqui descontou para os mandantes.

Palmeiras em vantagem

Depois de conquistar a vantagem por ter vencido por 1 x 0 no jogo de ida, o Palmeiras encarou o melhor dos cenários logo aos seis minutos. Em cobrança de falta na área, Marlon Freitas carimbou a trave de Jordi e no rebote, Murilo empurrou para as redes e abriu o placar do jogo de volta. Com o gol do zagueiro, o Verdão abriu dois gols de vantagem na decisão.

Tigre do Vale acorda!

Apesar do gol no início do primeiro tempo, o Novorizontino não desanimou. Mesmo atrás no placar, o Tigre do Vale acordou e foi buscar o empate. Empurrado pela torcida, o Novorizontino buscou o empate aos 26. Em lance até semelhante ao gol do Palmeiras, Matheus Bianqui aproveitou bate-rebate na área do Verdão e anotou o gol que deixou tudo igual na partida.

Tigrinho fere o Tigre do Vale

Se por um lado, o Tigre do Vale jogaria pela sua vida no segundo tempo, o Tigrinho do Palmeiras apareceu para jogar água no chopp no time da casa. Quando o Novorizontino ensaiava novamente uma pressão para marcar o segundo gol para levar a decisão para os pênaltis, o Verdão mostrou o motivo de ter conquistado três dos últimos quatro estaduais. Em uma falha bizarra da defesa do Tigre do Vale, o goleiro Jordi soltou a bola nos pés de Vitor Roque, que não perdoou. O atacante finalizou para o gol vazio e anotou o segundo do Verdão.

Mais um troféu para a conta!

Valente, o Novorizontino tentou até a última gota de suor. No entanto, não foi suficiente para dar uma nova tônica aos minutos finais de jogo. Experiente, o Palmeiras soube controlar a partida e segurou qualquer investida do Tigre do Vale. No fim, o Verdão não apenas desbancou a invencibilidade do Novorizontino, como festejou seu 27º título no Jorjão.

NOVORIZONTINO 1×2 PALMEIRAS

Campeonato Paulista 2026 Final (jogo de volta)

Data: 8/3/2026

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael di Biasi, Novo Horizonte (SP)

Gols: Murilo (6’/1T, 0-1); Matheus Bianqui (26’/1T, 1-1); Vitor Roque (17’/2T, 1-2)

NOVORIZONTINO: Jordi; Alvarino (Alemão, 32’/2T), Dantas, Patrick e Mayk; Oyama (Marcelo, 42’/2T), Léo Naldi, Vinicius Paiva (Tavinho, 36’/2T), Matheus Bianqui (Nicolas Careca, 32’/2T) e Rômulo (Ortiz, 36’/2T); Robson. Técnico: Enderson Moreira

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Allan, 34’/2T), Mauricio (Felipe Anderson, 20’/2T) e Arias (Lucas Evangelista, 34’/2T); Flaco López (Emi Martínez, 39’/2T) e Vitor Roque (Sosa, 39’/2T). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Rômulo (NOV); Flaco López, Gustavo Gómez (PAL)

Cartões vermelhos: –