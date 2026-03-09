InícioEsportes
Torcedor sabota VAR e impede revisão de pênalti na Alemanha; veja o vídeo

Na segunda divisão alemã, árbitro fica sem acesso ao monitor do VAR e confirma pênalti apenas com base na avaliação da cabine

Árbitro se dirige ao monitor do VAR e encontra a tela desligada - (crédito: Foto: reprodução de vídeo)
A partida entre Preussen Münster e Hertha Berlin, no último domingo (8/3), pela segunda divisão alemã ficou marcada por um episódio inusitado. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Michael Cuisance caiu na área após disputa com Niko Koulis. O árbitro Felix Bickel inicialmente mandou o jogo seguir, mas o VAR o chamou para rever o lance. Ao se dirigir ao monitor à beira do campo, encontrou a tela desligada: torcedores haviam pulado a cerca e desconectado o cabo do equipamento.

Sem poder analisar as imagens, Bickel seguiu o protocolo e anunciou pelo sistema de som do Preussenstadion que a decisão seria tomada pela equipe da cabine do VAR.

"Analisamos um possível pênalti na área. Minha colega Katrin Rafalski determinou que o jogador número 24 do Münster atingiu claramente Cuisance na canela. Portanto, minha decisão final é: pênalti", disse o juiz.

A DFB Schiri GmbH, entidade responsável pela arbitragem na Alemanha, confirmou posteriormente que um torcedor causou a sabotagem. Imagens mostraram que duas pessoas com máscaras pulam a cerca que separava a torcida do campo.

Houve a marcação do pênalti, e Fabian Reese converteu, garantindo a vitória do Hertha Berlin por 2 x 1. O clube derrotado se manifestou após o jogo, criticando o episódio e a interferência externa que comprometeu o andamento da partida.

"O SC Preussen Münster lamenta o incidente e fará todo o possível para identificar os autores e levá-los à justiça. Além disso, ocorrerão medidas imediatas para evitar incidentes semelhantes no futuro. As primeiras conclusões indicam que se tratou de uma ação com premeditação", comunicou o clube.

