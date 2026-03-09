Torcedor sabota VAR e impede revisão de pênalti na Alemanha; veja o vídeo

A partida entre Preussen Münster e Hertha Berlin, no último domingo (8/3), pela segunda divisão alemã ficou marcada por um episódio inusitado. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Michael Cuisance caiu na área após disputa com Niko Koulis. O árbitro Felix Bickel inicialmente mandou o jogo seguir, mas o VAR o chamou para rever o lance. Ao se dirigir ao monitor à beira do campo, encontrou a tela desligada: torcedores haviam pulado a cerca e desconectado o cabo do equipamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Sem poder analisar as imagens, Bickel seguiu o protocolo e anunciou pelo sistema de som do Preussenstadion que a decisão seria tomada pela equipe da cabine do VAR.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
THE CRAZIEST INCIDENT OF 2026
In the German Second Division, two Münster fans stormed the pitch during their home match against Hertha Berlin and literally stole the VAR cable causing the giant screen to go completely black!
The referee was heading over to review pic.twitter.com/X4Rk1CVPit
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 8, 2026
"Analisamos um possível pênalti na área. Minha colega Katrin Rafalski determinou que o jogador número 24 do Münster atingiu claramente Cuisance na canela. Portanto, minha decisão final é: pênalti", disse o juiz.
A DFB Schiri GmbH, entidade responsável pela arbitragem na Alemanha, confirmou posteriormente que um torcedor causou a sabotagem. Imagens mostraram que duas pessoas com máscaras pulam a cerca que separava a torcida do campo.
Houve a marcação do pênalti, e Fabian Reese converteu, garantindo a vitória do Hertha Berlin por 2 x 1. O clube derrotado se manifestou após o jogo, criticando o episódio e a interferência externa que comprometeu o andamento da partida.
"O SC Preussen Münster lamenta o incidente e fará todo o possível para identificar os autores e levá-los à justiça. Além disso, ocorrerão medidas imediatas para evitar incidentes semelhantes no futuro. As primeiras conclusões indicam que se tratou de uma ação com premeditação", comunicou o clube.
Saiba Mais
- Esportes São Paulo anuncia demissão do técnico Hernán Crespo
- Esportes Briga generalizada em clássico mineiro pode causar suspensão de 12 partidas
- Esportes Leitura labial detalha briga generalizada entre Cruzeiro x Atlético
- Esportes Ex-Vasco, Rayan é a grande novidade de Ancelotti em pré-lista
- Esportes Vasco inicia semana com foco na estreia de Renato Gaúcho
- Esportes Neymar entra em pré-lista de Ancelotti, mas desfalca o Santos