Skate no Quadrado: Parque da Cidade recebe a 23ª edição do festival

Os vencedores da última edição do evento Skate do evento, que se consolida na cidade - (crédito: Carlos Eduardo )

O Festival Skate no Quadrado movimentará a nova pista do Parque da Cidade no Estacionamento 4. Com um dia inteiro dedicado às expressões da cultura urbana, economia criativa, esporte e impacto social, a programação começa às 7h e termina às 19h. O evento é aberto ao público e em duas modalidades: Jam Session e a clássica Cash for Tricks.

O projeto foi idealizado para democratizar o acesso ao skate e às expressões culturais urbanas, sem fins lucrativos e para promover a acessibilidade às atividades integradas ao Distrito Federal. Em 23 edições, o evento circulou por mais de 23 diferentes locais da capital e movimentou mais de 60 mil participantes desde a primeira vez. A expectativa para 2026 é de receber 900 pessoas ao longo do dia.

Na Jam Session, as categorias mirim, feminino e amador masculino são avaliadas de acordo com a somatória das melhores voltas. Na Cash for Tricks, os skatistas recebem o prêmio em dinheiro na hora, conforme o grau de dificuldade das manobras.

Fora o valor da premiação, os vencedores recebem brindes e produtos licenciados dos apoiadores. Com vagas limitadas, os interessados em competir no festival devem doar 1kg de alimento não perecível, das 11h às 13h, no dia do Skate ao Quadrado.

Para quem curte ficar fora das pistas e curtindo o ambiente, a programação oferecerá oficinas abertas de skate, basquete e grafite, também mediante a doação de 1kg de alimento. Parceiros do evento, o Instituto Mais Brasal convida cerca de 30 crianças em situação de vulnerabilidade social a terem um dia de lazer no festival. No fim, todos os alimentos arrecadados são destinados ao Instituto. No local, haverá uma feira dedicada a artistas, produtores locais e marcas independentes com produtos autorais à amostra.

Programe-se

Festival Skate no Quadrado

Data e horário: 28/3 (sábado), das 7h às 19h

Local: Nova pista de skate do Parque da Cidade - Estacionamento 4

Entrada gratuita



