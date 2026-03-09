Trump diz que atacará Irã "muito duramente" se petróleo for bloqueado

Donald Trump concede coletiva de imprensa em seu resort de golfe de Doral, em Miami, na Flórida: otimismo sobre objetivos militares no país persa - (crédito: Saul Loeb/AFP)

O presidente Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (9/3) atacar o Irã "muito, muito duramente" se o país decidir bloquear o fornecimento de petróleo na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Não vou permitir que um regime terrorista mantenha o mundo como refém e tente interromper a oferta mundial de petróleo. E se o Irã fizer algo nesse sentido, serão atingidos muito, muito duramente", declarou o presidente americano durante uma coletiva de imprensa na Flórida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"É melhor que não brinquem esse jogo", acrescentou Donald Trump.