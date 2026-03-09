InícioMundo
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump diz que atacará Irã "muito duramente" se petróleo for bloqueado

Além de chamar regime no país médio-oriental de "terrorista", republicano afirmou que não permitirá que "mundo seja mantido como refém"

Donald Trump concede coletiva de imprensa em seu resort de golfe de Doral, em Miami, na Flórida: otimismo sobre objetivos militares no país persa - (crédito: Saul Loeb/AFP)
Donald Trump concede coletiva de imprensa em seu resort de golfe de Doral, em Miami, na Flórida: otimismo sobre objetivos militares no país persa - (crédito: Saul Loeb/AFP)

O presidente Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (9/3) atacar o Irã "muito, muito duramente" se o país decidir bloquear o fornecimento de petróleo na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Não vou permitir que um regime terrorista mantenha o mundo como refém e tente interromper a oferta mundial de petróleo. E se o Irã fizer algo nesse sentido, serão atingidos muito, muito duramente", declarou o presidente americano durante uma coletiva de imprensa na Flórida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"É melhor que não brinquem esse jogo", acrescentou Donald Trump.

Saiba Mais


  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 09/03/2026 20:10
SIGA
x