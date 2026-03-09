CBC alcança marca de 2 mil clubes no Programa de Formação de Atletas

O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) alcançou a marca de 2 mil clubes integrados ao Programa de Formação de Atletas. Tal plano apoia as agremiações parceiras a desenvolverem quatro grandes eixos: competições (Campeonatos Brasileiros Interclubes - CBI), formação de recursos humanos, equipes técnicas multidisciplinares e materiais esportivos e equipamentos.



No último ano, a entidade investiu mais de R$ 65 milhões no apoio aos atletas, com foco na logística, por meio da emissão de passagens aéreas para as disputas de 380 competições realizadas em todo o país, abrangendo mais de 30 modalidades.



“O CBC trabalha para desenvolver uma política esportiva eficiente voltada à formação de atletas. A marca de 2 mil clubes integrados ao PFA faz parte do nosso movimento de fortalecimento e apoio às agremiações de todas as regiões do Brasil”, afirma o presidente da entidade, Paulo Maciel.



O impacto dessa estrutura também se reflete no desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Dos 277 atletas que integraram a delegação brasileira, 246 foram formados em clubes, o equivalente a 89% do total. Dos 20 pódios conquistados, 15 contaram com atletas oriundos de clubes. Entre os 61 medalhistas brasileiros, 56 passaram por clubes formadores, representando 92% do total.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular