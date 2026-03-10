InícioEsportes
Agora é oficial! Roger Machado é o novo técnico do São Paulo

Treinador de 51 anos vai estar à beira do campo diante da Chapecoense, quinta-feira (12/3), pelo Campeonato Brasileiro

Roger Machado foi anunciado na tarde desta terça (10) pelo São Paulo - (crédito: Reprodução)
Menos de 24h depois de demitir Hernán Crespo, o São Paulo já anunciou seu novo comandante. Roger Machado chegou na manhã desta terça (10/3) em São Paulo e o anúncio oficial foi feito no início da tarde pelas redes sociais.

" O Tricolor acertou a chegada do treinador de 51 anos de idade, que assina com o clube um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Junto com ele, chegam os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes. Roger comandará o treinamento desta terça-feira (10/3) e estará à frente da equipe na partida contra a Chapecoense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Canindé, na quinta-feira (12/3), às 20h", informou, portanto, o clube nas redes sociais.

No desembarque em Congonhas, Roger, inclusive, falou rapidamente com a imprensa antes de seguir para o CT do São Paulo.

"Sei da magnitude da experiência que eu estou começando agora, mas eu me sinto completamente preparado. Tenho certeza de que a torcida vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos", disse.

"O que eu gostaria de dizer para a torcida do São Paulo é que a minha motivação é muito grande. Eu sei o desafio que eu estou enfrentando, eu sei do momento que eu chego no clube, sei a importância, assim,  penso que a gente pode colher grandes frutos juntos", completou. 

Roger Machado, aliás, estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Internacional por causa da péssima campanha no Brasileiro. Ele já passou por Palmeiras, Atlético-MG, Fluminense, Bahia e Juventude e Novo Hamburgo (RS).

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 10/03/2026 15:27
