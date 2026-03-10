InícioEsportes
ATACANTE DA SELEÇÃO

Real Madrid informa que cirurgia no joelho de Rodrygo foi bem sucedida

Atacante do Real Madrid sofreu ruptura de ligamento cruzado anterior e menisco direito; Jogador está fora da Copa do Mundo

O Real Madrid anunciou nesta terça (10/3) que o atacante Rodrygo foi submetido com sucesso a uma cirurgia no joelho direito após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral. De acordo com o clube espanhol, o jogador iniciará nos próximos dias o processo de reabilitação. Por causa da gravidade da lesão, o atleta ficará afastado por vários meses. Assim, ele está fora da Copa do Mundo.

A lesão ocorreu pouco tempo depois do retorno de Rodrygo aos gramados. O atacante havia voltado a jogar na derrota por 1 x 0 para o Getafe, em partida disputada no Santiago Bernabéu.

Antes disso, o jogador já se recuperava de um problema muscular. Em fevereiro, Rodrygo sofreu uma lesão no tendão isquiotibial da perna direita, o que o deixou afastado por cerca de um mês. Portanto, a nova contusão interrompe novamente a sequência do atacante justamente no momento em que ele tentava retomar o ritmo de jogo.

 

    10/03/2026 15:05
