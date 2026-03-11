João Fonseca perde para Jannik Sinner e está eliminado em Indian Wells

João Fonseca fez uma grande atuação em Indian Wells e vendeu caro dois sets no tie break contra Jannik Sinner em uma partida de igual para igual - (crédito: Getty Images via AFP)

João Fonseca está eliminado do Masters 1000 de Indian Wells. Na noite desta quarta-feira, o brasileiro número 35 do mundo perdeu para o italiano Jannik Sinner. O segundo colocado no ranking da ATP venceu por 2 sets a 0 com duplo 7/6. Houve dois tie breaks em pouco mais de duas horas na quadra principal do complexo localizado na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos.

Na edição passada, João Fonseca caiu na segunda rodada. Nesta, alcançou as oitavas de final depois de passar pelo belga Raphael Collignon, pelo russo Karen Khachanov e o estadunidense Tommy Paul. Sinner passa para enfrentar o norte-americano Learner Tien, número 27 do mundo. O adversário superou Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 1.

O brasileiro valorizou bastante o resultado. Paciente, disputou game a game com o italiano, mas foi superado pelo frio e calculista adversários nos momentos mais tensos e decisivos do confronto. O carioca chegou a liderar o tie break, porém o europeu viu e ganhou o primeiro set por 7/6 (8/6) e frustrou a expectativa de quem gritava “João Fonseca” na plateia.

Equilibrado, o duelo só teve a primeira quebra de serviço na segunda parcial. Sinner abriu 4 games a 2 e ficou confortável pela primeira vez na partida. Um dos diferenciais do italiano era o saque. O número 2 do mundo forçou e conseguiu aces importantes contra João.

"Estou feliz por ter avançado. O João Fonseca fez uma partida incrível, ele é muito forte. Tentei ser o mais agressivo possível, mas tive de baixar a intensidade em alguns momentos" Jannik Sinner, italiano número 2 do mundo

O sétimo game do segundo set foi definitivo para Sinner marchar rumo à vitória. Ele confirmou o serviço e abriu 5/2. Sob pressão, João começou a ver o jogo escapar pelos dedos. Ao confirmar o serviço e diminuir para 5/3, João partiu para o tudo ou nada diante do saque fortíssimo de Sinner, que até então acumulava 14 aces no confronto. O brasileiro resistiu, quebrou o serviço do adversário e reduziu para 5/4.

De volta ao serviço, João Fonseca abriu 30 a 0 no décimo game e deu sequência na reação na tentativa de evitar triunfo do adversário. Em uma reação espetacular, saiu de 5/2 para 5/5 e sobreviveu.

A igualdade despertou Sinner. O italiano confirmou o saque e abriu 6/5. João Fonseca continuou mostrando resistência e se negava a perder. Empatou novamente em 6/6 e o confronto foi novamente para o tie break. O duelo continuou ponto a ponto em um toma lá, dá cá. Sinner aproveitou pequenas falhas de João Fonseca e abriu 6 x 4. O match point foi consumado com 7/6 (7/4_ e eliminou o brasileiro.

A próxima parada de João Fonseca será no Masters 1000 de Miami. O torneio na Flórida começa no domingo. O melhor tenista do país perderá posições no próximo ranking da ATP.