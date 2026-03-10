Entenda por que Endrick e Igor Thiago estão na pré-lista da Seleção

O Distrito Federal não emplaca jogadores em Copa do Mundo desde 2010, quando o zagueiro Lúcio e o meia-atacante Kaká participaram da segunda tentativa de caça ao hexacampeonato da Seleção. Mas a seca do Quadradinho pode chegar ao fim em breve. Em evidência na Europa com as camisas de Brentford e Lyon, os atacantes Igor Thiago e Endrick estão na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, em 26 e 31 de março, o último par de compromissos antes da convocação para o Mundial no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

A presença da dupla não assegura o chamado para os amistosos nos Estados Unidos, mas comprova a observação da comissão técnica de Carlo Ancelotti aos jogadores. Endrick não esteve em nenhuma das quatro convocações anteriores do treinador italiano, mas tem grandes chances por ter trabalhado com o Mister no Real Madrid e por ter correspondido com a camisa da Seleção em outras oportunidades. No início da era Dorival Júnior, marcou e deu a vitória ao Brasil por 1 x 0 contra a Inglaterra em Wembley. Três dias depois, deixou o dele novamente no empate por 3 x 3 com a Espanha no Santiago Bernabéu.

São perfis distintos à comissão técnica. Endrick se destaca pela mobilidade e pela capacidade de atacar espaços com velocidade, enquanto Igor Thiago aparece como referência de área, forte no jogo físico e na finalização. Há uma curiosidade: os dois foram eleitos jogadores do mês na Inglaterra e na França. Endrick precisou de menos de 10 partidas para levar para casa o troféu de principal da Ligue1 em janeiro. Igor Thiago foi reconhecido como o principal da badalada Premier League em novembro e janeiro. Jamais um brasileiro recebeu esse galardão duas vezes na mesma temporada. O desempenho lhe rendeu contrato renovado até 2031.

Igor Thiago sonha, aos 24 anos, com a primeira convocação para a Seleção Brasileira. Defende o Brentford e é o principal responsável por catapultar o modesto time do Oeste de Londres ao sétimo lugar da badalada Premier League. Tem 18 gols e uma assistência em 29 partidas. Só não é mais letal do que o fora de série do Manchester City, o norueguês Erling Haaland. Inclusive, marcou os dois gols do empate por 2 x 2 no tempo regulamentar da 5ª rodada da Copa da Inglaterra contra o West Ham. Os Hammers avançaram nos pênaltis, por 5 x 2.

A principal virtude de Igor Thiago é saber exercer o papel de homem de referência. É o camisa 9 na essência. Combina a altura de 1,91m de altura com a técnica refinada para finalizar. Cabeceia e se posiciona muito bem, sobretudo para arrematar de pé direito. O jogador, nascido no Gama, criado na Cidade Ocidental e vendido pelo Cruzeiro ao futebol da Bulgária em 2021, pode suprir uma carência.

A Seleção já testou 11 jogadores no papel de centroavantes após o ciclo para a Copa do Mundo de 2026. A lista contempla escolhas dos treinadores Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e, agora, Carlo Ancelotti. Ninguém reivindicou a posição.

Carlo Ancelotti está acostumado a extrair o melhor de centroavantes badalados. Grande exemplo é o ucraniano Shevchenko, vencedor da Bola de Ouro em 2004, sob a mentoria do treinador italiano no Milan. O francês Karim Benzema também foi potencializado pelo mestre, assim como Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic e outros.

Endrick não é um centroavante nato, mas tem se encarregado de marcar gols para o Lyon do técnico português Paulo Fonseca: são cinco em 10 partidas pelo clube francês. De quebra, distribuiu três assistências. O brasiliense de 19 anos está à vontade no novo clube, ainda que por empréstimo. Seguiu o conselho do técnico Carlo Ancelotti de buscar um clube no qual teria mais minutos. Tem tudo para estar na convocação para os amistosos e atuar pelo lado direito. A grave lesão do ex-companheiro de Real Madrid, Rodrygo, abriu espaço no setor.

Outra explicação para possível presença na próxima lista é a explosão, tanto física quanto de finalização em poucos toques. Atacar o espaço, sobretudo nas costas dos defensores, tem sido trunfo do jovem.

A próxima convocação de Ancelotti será anunciada na segunda-feira (16/3), no Rio de Janeiro. O Brasil enfrenta a França no dia 26, em Boston. Cinco dias depois, em Orlando, encara a Croácia, algoz nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A lista para o Mundial de 2026 será divulgada em 19 de maio.