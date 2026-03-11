Atlético supera Inter, vence a primeira e deixa o Z4 na Série A

Cuello fez belo gol na Arena MRV e garantiu primeira vitória ao Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

No duelo de gigantes que ocupavam o Z4 do Brasileirão, melhor para o Atlético-MG. Com gol de Cuello logo no começo na Arena MRV, o Galo conseguiu segurar o 1 a 0 contra o Internacional, conquistando, nesta quarta-feira (11/3), sua primeira vitória no torneio e sob o comando de Eduardo Domínguez. Éverson, com ótimas defesas, foi o nome do jogo, que valeu pela sexta rodada.

O time mineiro deixa a 17º colocação e pega o elevador, subindo para 11º, agora com cinco pontos, olhando a parte de cima da tabela mais de perto. Já o Colorado, apesar da boa atuação na etapa final, segue como um dos quatro times que ainda não venceu na edição 2026. Fica, assim, em 18º, com apenas dois pontos e podendo terminar a rodada na lanterna.

Começo quente, mas logo morno

Vindo de derrota nos seus respectivos estaduais no fim de semana, os times começaram com tudo para tentar dar uma resposta ao seu torcedor. O Inter, mesmo visitante, tentou a primeira finalização logo aos sete segundos de jogo. O que não esperava, porém, era a resposta do Atlético.

No contra-ataque, Éverson lançou e o Galo iniciou sua trama, que rapidamente chegou a Cuello, pela direita. Ele bagunçou Bernabei para, assim, abrir 1 a 0 logo aos 2? na Arena MRV. Apesar dessa mostra inicial, os times não acertaram o alvo adversário dali em diante.

Segundo tempo

Se a primeira metade em BH não foi de grandes emoções, a etapa final compensou. Primeiro, Everson fez grande defesa em chute forte de Carbonero, aos 9?. No contra-ataque deste lance, Hulk disparou pelo meio e recebeu na profundidade em linda bola de Cuello. Rochet, porém, estava lá para evitar o que seria um golaço.

Éverson ainda viria a interferir em duas grandes oportunidades do Inter. A primeira delas, em cabeceio perigosíssimo de Borré, que acabara de entrar. A artilharia do Colorado, pesada, partia para cima. Bernabei arrancou e rolou para Kayky, que também parou no muro alvinegro. No fim, apesar de uma avalanche de escanteios, as pernas não acompanharam e o Galo soube segurar o placar positivo, para a celebração de 10 mil presentes.

Próximos passos

Os times agora têm compromisso contra os rivais baianos da Série A. Afinal, o Atlético encara o Vitória, no Barradão, já neste sábado (14/3), enquanto o Inter recebe o Bahia em jogo no Beira-Rio – este, no domingo (15/3). Os jogos valem pela sexta rodada da competição.

ATLÉTICO-MG 1 x 0 INTER

Brasileirão 2026 – 5ª Rodada

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: quarta-feira, 11/3/2025, às 19h (de Brasília)

Público presente: 10.132

Renda: R$ 454.202,85



ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Iván Román, Ruan Tressoldi (Preciado, 25’/2ºT), Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo (Pérez, 30’/2ºT) e Scarpa (Minda, 12’/2ºT); Hulk, Cassierra (Reinier, 25’/2ºT) e Cuello (Dudu, 30’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.



INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes (Bruno Tabata, intervalo), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Aguirre, Paulinho (Bruno Henrique, 39’/2ºT) e Alan Rodríguez; Alan Patrick (Vitinho, 39’/2ºT), Carbonero (Kayky, 22’/2ºT) e Alerrandro (Borré, 22’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.



Gols: Cuello, 2’/1ºT (1-0)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Bruno Müller (SC).

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Ruan Tressoldi, Vitor Hugo (CAM)