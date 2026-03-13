São Paulo tem o melhor início de Brasileirão dos últimos 15 anos

Tricolor assumiu a liderança após vitória contra a Chapecoense - (crédito: Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

O torcedor do São Paulo tem motivos de sobra para sonhar com um 2026 diferente. Afinal, após a vitória contra a Chapecoense, na noite desta quinta-feira (12), o Tricolor assumiu a liderança do Brasileirão após quatro anos e alcançou o seu segundo melhor desempenho nas cinco rodadas iniciais do torneio, com 13 pontos.

A última vez que o clube liderou a tabela aconteceu em 2022. Entretanto, o feito aconteceu na primeira rodada daquele Brasileirão. Na ocasião, o Tricolor goleou o Athletico por 4 a 0 e teve um bom início na competição. Porém, a equipe acabou sendo derrotada pelo Flamengo na rodada seguinte e não conseguiu brigar pelo título.

Inclusive, a campanha tricolor é a segunda melhor do clube na era dos pontos corridos. A vitória contra a Chape fez com que a equipe superasse as campanhas de 2018 e 2019, em que o time marcou 10 pontos. O desempenho nesta temporada só fica atrás de 2011, quando o São Paulo teve 100% de aproveitamento.

Curiosamente, o bom início da equipe não significa uma campanha campeã. Afinal, nos três títulos que o São Paulo conquistou, entre 2006 e 2008, o Tricolor não teve grandes desempenhos nas primeiras rodadas. Agora a equipe tenta quebrar o retrospecto de começar bem, mas não permanecer brigando na parte de cima da tabela.