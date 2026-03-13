Brasil entra na contagem regressiva para receber etapa do SailGP

Frota da SailGP em ação; Brasil estreou a temporada 2026 em Perth antes de receber a etapa inédita do circuito no Rio de Janeiro - (crédito: Ricardo Pinto/SailGP)

O Brasil entrou na contagem regressiva de um mês para receber etapa do circuito do SailGP, principal campeonato internacional de vela de alta velocidade. Em 11 e 12 de abril, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, sediará o Enel Rio Sail Grand Prix, quarta etapa da temporada 2026 do Rolex SailGP Championship e primeira realizada no país — além de marcar a estreia da competição na América do Sul.

O SailGP reúne equipes nacionais em regatas disputadas com os catamarãs F50, embarcações de alta tecnologia capazes de atingir velocidades próximas de 100 km/h. O formato da competição, realizado ao longo de dois dias, coloca frente a frente alguns dos principais nomes da vela mundial em provas curtas e dinâmicas. Entre as equipes está o Mubadala Brazil SailGP Team, representante brasileiro no circuito.

A equipe brasileira é comandada por Martine Grael, bicampeã olímpica na classe 49er FX nos Jogos do Rio-2016 e de Tóquio-2020. Desde 2024, ela atua como driver (piloto) do time e tornou-se a primeira mulher da história a exercer a função na SailGP. Atualmente, é a única mulher a ocupar o posto entre as equipes da competição.

“Competir no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, é algo muito especial para mim e para toda a equipe. É um lugar que faz parte da nossa história na vela e disputar uma etapa do SailGP em casa, com a torcida brasileira acompanhando de perto, é uma motivação enorme”, afirmou Martine.

Além da comandante brasileira, o time conta com Marco Grael, Mateus Isaac e Breno Kneipp como grinders, o dinamarquês Rasmus Køstner como flight controller, o italiano Pietro Sibello como wing trimmer e os britânicos Paul Goodison (estrategista), Richard Mason (reserva) e Paul Brotherton (treinador). Fora d’água, mais de 20 profissionais trabalham nas áreas de engenharia, logística, performance e operações.

O CEO do Mubadala Brazil SailGP Team, Alan Adler, destacou a importância da etapa para o esporte no país. “Trazer o SailGP ao Brasil é um marco para o esporte e para o público brasileiro. A Baía de Guanabara oferece condições técnicas desafiadoras e um cenário icônico para a vela. A expectativa é proporcionar um grande espetáculo na água”, afirmou.

A etapa brasileira também tem peso simbólico para a equipe nacional. Em 2025, o país receberia uma prova do campeonato, mas o evento acabou cancelado. Agora, o time brasileiro finalmente terá a oportunidade de competir diante da torcida.

A temporada começou em janeiro, em Perth, na Austrália, e já passou por Auckland, na Nova Zelândia, e Sydney, também na Austrália. Após a etapa australiana mais recente, na qual obteve o melhor resultado da temporada, o time brasileiro chega ao Rio buscando consolidar a evolução ao longo do campeonato. Atualmente, ocupa a 11ª posição na classificação, com cinco pontos.

Os ingressos para o Enel Rio Sail Grand Prix estão disponíveis no site oficial da competição. O público poderá acompanhar as regatas em áreas como a Waterfront Grandstand, arquibancada com vista para o percurso e narração ao vivo, e o VELA Beach Club, espaço premium com lounges e serviços de hospitalidade.

A etapa brasileira terá transmissão no Brasil pelos canais SporTV e BandSports. A temporada 2026 do SailGP contará com 13 etapas ao redor do mundo, o maior calendário já realizado pela competição.