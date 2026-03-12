Brasília vence Manckenzie em jogão, fica na elite e sonha com playoffs

Os ralis e o duelo insano até o quinto set levaram a torcida à loucura no Ginásio do Mackenzie na noite desta quinta-feira - (crédito: Comunicação Mackenzie)

O Brasília venceu o Mackenzie na noite desta quinta-feira, em Belo Horizonte, pela Superliga Feminina de Vôlei. A partida foi finalizada no tie-break com vitória para as visitantes. As parciais do jogo foram de 21/25, 25/21, 25/20, 20/25 e 10/15.

O prêmio de melhor jogadora foi para Gabi Carneiro, que efetuou 20 pontos para o Brasília. Pelo lado mineiro, Saraelen também anotou a mesma quantidade e ganhou destaque. Com a vitória, a equipe candanga se livra matematicamente do rebaixamento e ainda almeja alcançar a zona de classificação para os playoffs. Para isso, elas precisam vencer os dois jogos remanescentes por 3 sets a 0 e combinar com duas derrotas do próprio Mackenzie por pelo menos 3 sets a 1.

A duas rodadas do fim, o Tijuca, um dos principais concorrentes na luta contra o rebaixamento, só pode chegar a cinco vitórias até o término da primeira fase. O Brasília soma seis. Primeiro fora da zona, o Paulistano/Barueri chego a cinco triunfos e também está praticamente salvo.

A partida começou e a equipe candanga dominou os primeiros instantes do set. Com brilho de Lívia no bloqueio e Karen nos cortes, o Brasília chegou a abrir seis pontos de vantagem no início. Mas, após o começo forte das adversárias, o técnico Gabriel Leite pediu tempo para arrumar o time e a mudança de postura foi imediata.

Com alguns erros das visitantes, o Mackenzie conseguiu o empate antes da metade da parcial. As equipes seguiram trocando pontos, mas o time treinado por Spencer Lee continuou um pouco na frente até o fim do período. Depois dos vinte pontos, o Brasília voltou a criar vantagem até conquistar quatro set-points após belo bloqueio de Duda. As mineiras diminuíram, mas Karen, que foi uma das destaques, fechou o primeiro set por 21/25.

O segundo set começou diferente do primeiro, com o Mackenzie criando vantagem no início. Mas, após pedido de tempo, as visitantes voltaram a pontuar e igualaram o jogo. Para as mineiras, Lia Rosa e Saraelen eram implacáveis nos bloqueios e, mais uma vez, criaram distância no placar na metade do período. Mesmo atrás, o Brasília tentou a reação, mas o jogo coletivo das mandantes era eficaz. Com isso, o Mackenzie fechou o segundo set pelo mesmo placar do primeiro.

Equilíbrio

Com o jogo empatado, o terceiro set foi marcado pelo equilíbrio no começo. Ambas equipes seguiam com o placar bastante parelho, e os erros técnicos presentes nos primeiros sets deram espaço a um jogo recheado de bloqueios e rallys. Gabi Carneiro para o Brasília e Saraelen para o Mackenzie eram as grandes pontuadoras e faziam um jogo de destaque.

Mesmo com o pedido de tempo de Spencer Lee, a equipe da capital até pontuava, mas deixava as mandantes abrirem vantagem. As adversárias usavam muito bem o bloqueio adversário para pontuar, principalmente com a ponteira Gabiru, que vinha dando trabalho para a defesa candanga. As mineiras continuaram na frente, mas o ponto de virada para abrir caminho rumo à vitória do terceiro set foi o grande bloqueio efetuado por Lia Rosa, após um rally de 45 segundos que levou a arena à loucura. Após isso, o Brasília até tentou, mas o Mackenzie controlou o restante do período e venceu o set por 25/20.

No set que poderia ser o decisivo, as equipes começaram com um jogo muito equilibrado. O prejuízo era a favor do Brasília, que mesmo sem conseguir abrir grandes vantagens, seguiu levemente na frente no início. Porém, pela metade do set, o Mackenzie colocou seu jogo coletivo à prova mais uma vez e conseguiu virar a partida, com destaques para os bloqueios de Arianne e Lia Rosa.

Spencer Lee voltou a pedir tempo e continuou na caça para voltar a liderar o placar. O jogo ficou eletrizante e o Brasília rapidamente assumiu a ponta mais uma vez, com brilho de Sarah e Duda no ataque. Pela primeira vez no período, houve uma discrepância no placar, após as visitantes abrirem quatro pontos na frente e fecharem o quarto período com ponto de Gabi Carneiro por 20/25. O jogo então, foi para o tie-break.

Eletrizante

O último set se iniciou com clima de tensão na arena, pois a vitória era fulcral para ambas as equipes. Contudo, foi o Brasília que começou muito forte e logo no começo abriu cinco pontos de vantagem no marcador. O Mackenzie entrou claramente desatento e cometia erros básicos na defesa e via a reação como uma missão praticamente impossível.

Gabriel Leite pediu tempo e a equipe da casa chegou a diminuir o prejuízo, depois de um belo bloqueio feito por Saraelen. Porém, o Brasília continuava na frente e cada vez mais perto. A vitória finalmente chegou com um belo ataque de Naiara para fechar o jogo e garantir a o Brasília na elite da Superliga Feminina.

*Por Rafael Lins, especial para o Correio Braziliense