Em noite de estreias, Fluminense vence o Remo no Mangueirão

Contundente, o Fluminense conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (12/3), o Tricolor bateu o Remo por 2 x 0, no Mangueirão, pela 5ª rodada do campeonato nacional. John Kennedy e Canobbio marcaram os gols da equipe carioca. A noite também contou com as estreias do atacante Rodrigo Castillo e do volante Alisson. Ambos foram contratados na janela de transferências para a sequência da temporada.

Com o resultado, o Fluminense está na terceira colocação, com 10 pontos. Do outro lado, o Remo segue sem vencer e ocupa a 17ª posição, com três pontos. Assim, os times voltam a campo no domingo (15/3), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor encara o Athletico-PR, às 16h, no Maracanã, enquanto o Leão Azul visita o Coritiba, às 18h30, no Couto Pereira.

O Fluminense foi superior ao Remo durante um primeiro tempo movimentado no Mangueirão. O Tricolor abriu o placar, aos 15 minutos, com John Kennedy. Em cobrança de escanteio curta, Lucho cruzou, bola ficou viva na área, sobrou para Renê, que chutou cruzado e o camisa 9 desviou na pequena área. Equipe carioca sai na frente. O jogador não marcava há sete partidas. JK poderia marcar o segundo, mas estava em posição irregular. Além disso, o atacante teve boa circulação e procurou tabelas com Lucho Acosta e Savarino. Ele, aliás, tenta mostrar serviço por já sentir a sombra de Castillo, novo contratado para o restante da temporada.

Fora isso, o Flu conseguiu oito finalizações e 65% de posse de bola. Do outro lado, o Remo também mostrou suas valências. O Leão Azul iniciou melhor a partida e teve a primeira chance em finalização de Patrick de Paula, logo aos três minutos. Os dois times buscaram o jogo e transitaram da defesa ao ataque com velocidade.

Na segunda etapa, o Fluminense iniciou o jogo com dificuldades para criação de jogadas, enquanto o Remo conseguiu de certa forma brecar as investidas e se aproximou do gol de Fábio. Apesar disso, o Leão Azul não teve tranquilidade para finalizar no gol. Com um time mais técnico, o Tricolor encaixou um contra-ataque. Savarino abriu para Lucho pela esquerda, que fez belo cruzamento para Canobbio ampliar a diferença. Isto freou o entusiasmo dos donos da casa. Com isso, o Flu controlou o jogo e reduziu as chances do Remo, que teve um ataque inoperante.

Assim, o técnico Luis Zubeldía resolveu promover as estreias de Rodrigo Castillo, contratação mais cara da história do clube, e o volante Alisson. O argentino, aliás, foi pouco acionado e teve apenas uma finalização. Além disso, o treinador também fez outras modificações para rodar o elenco. Do outro lado, o volante entrou nos minutos finais no lugar de Martinelli.

REMO 0x2 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro 5ª rodada

Data: 12/03/2026 (quinta-feira)

Local: Mangueirão, Belém, Pará

Gols: John Kennedy, 15’/1°T (0-1); Canobbio, 17’/2°T (0-2)



REMO: Marcelo Rangel; João Lucas, Marlon, Tchamba e Sávio; Leonel Picco (Patrick, intervalo), Patrick de Paula (Zé Ricardo, 33’/2°T), Yago Pikachu (Nicolás Ferreira, 25’/2°T) e Vitor Bueno; Alef Manga (Rafael Monti, 25’/2°T) e João Pedro (Jajá, intervalo). Técnico: Léo Condé.



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules (Otávio, 24’/2°T), Martinelli (Alisson, 41’/2°T) e Lucho Acosta (Serna, 33’/2°T); Savarino, Canobbio (Soteldo, 33’/2°T) e John Kennedy (Castillo, 24’/2°T). Técnico: Luís Zubeldía.



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartão Amarelo: Patrick de Paula, João Pedro (REM), Hércules (FLU)