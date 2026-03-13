Vasco quebra tabu de 11 anos com vitória sobre o Palmeiras

Foi no sufoco, mas o Vasco garantiu mais do que sua primeira vitória no Brasileirão 2026 na noite desta quinta (12). Ao bater o Palmeiras por 2 a 1, o time de Renato Gaúcho quebrou um tabu incômodo de 11 anos sem vencer o rival paulista. O último triunfo havia ocorrido em 2015, quando o Gigante da Colina aplicou 2 a 0 em pleno Allianz Parque com grande atuação do ídolo Nenê. Desde então, o retrospecto era de dar pesadelos: foram 10 derrotas e quatro empates no período.

Se o jejum geral incomodava, a marca dentro de São Januário era ainda mais antiga. O torcedor vascaíno não comemorava uma vitória sobre o Palmeiras em seu estádio desde 2012. Naquela ocasião, o Vasco venceu por 3 a 1, com gols de Carlos Tenório, Nilton e da lenda Juninho Pernambucano. A quebra dessa marca histórica, logo na estreia do novo treinador, serviu para tirar o clube da zona de rebaixamento e renovar a confiança do elenco para a sequência do campeonato.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Estreia de Renato marca saída do Vasco do Z-4 e alívio na Colina

A vitória de virada, construída com gols de Thiago Mendes e Cuiabano, coloca o Vasco em um novo momento na competição. Além de derrubar o muro defensivo do time de Abel Ferreira que estava suspenso e não comandou a equipe , o resultado dá tranquilidade para Renato implementar seu estilo de jogo. O treinador destacou que a postura dos jogadores foi o diferencial para superar um adversário que não perdia para o Cruz-maltino há 14 jogos oficiais:

"Então hoje o grupo, junto com o torcedor, está de parabéns. Eu falei: hoje o Vasco virou um jogo em São Januário e não virou qualquer jogo, não. Viramos O jogo. Com certeza o Palmeiras vai brigar pelo título, pelo grupo que tem. Eu trabalhei muito a parte psicológica. É fundamental colocar na cabeça deles que eles têm condições. Muitos jogadores gostariam de estar no lugar deles, eles estão tendo essa oportunidade, o Vasco é muito grande. Eles precisam mostrar por que estão vestindo essa camisa. Nenhum jogador vai ter dúvida em campo, eu vou tirar todas as dúvidas."

Agora, o foco total volta-se para o Mineirão. O Vasco enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo (15), às 20h30, tentando engatar a segunda vitória consecutiva para subir na tabela. Com o tabu enterrado e o moral elevado após despachar o poderoso time alviverde, o elenco viaja para Belo Horizonte com a missão de provar que a "energia extra" vista em São Januário veio para ficar nesta terceira era de Renato Gaúcho.