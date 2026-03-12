Cerrado estreia com vitória contra o Sport na Liga de Basquete Feminino

O Cerrado Basquete se impôs desde o início contra o Sport na primeira exibição na temporada 2026 do LBF - (crédito: Divulgação/LBF/ Luiz Gabriel de Deus e Roberto Dias de Lima)

O Cerrado Basquete estreou com vitória na temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino. Na noite desta quinta-feira, a trupe candanga derrotou o Sport-PE por 64 x 53 no o Ginásio do Sesc, em Ceilândia Norte, a casa da equipe do Distrito Federal na competição.

A destaque da noite foi Hillary Argueta, eleita MVP da partida. A cestinha foi fundamental para o triunfo, anotando 22 pontos, 8 rebotes, 2 assistências e 27 de eficiência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A equipe comandada pelo técnico Ronaldo Pacheco mostrou consistência ao longo dos quatro períodos e administrou a vantagem construída desde o primeiro quarto do duelo. A próxima partida da equipe do DF será contra o Salvador Basquete no próximo dia 22, às 11h novamente na capital.

O jogo começou equilibrado. O Sport impôs ritmo forte e boa movimentação ofensiva. Mesmo assim, o Cerrado reaggiu nos minutos finais e fechou o primeiro com um ponto de diferença no placar: 16 x 15.

No segundo quarto, o Cerrado passou a dominar as ações, encaixando bons passes e ampliando a diferença no placar: 30 x 24.

Depois do intervalo, o Cerrado manteve a intensidade e subiu para sete pontos de vantagem (43 x 36). O Sport resistiu com boas defesas e seguiu vivo na partida.

O último quarto foi decisivo. Com controle total das ações e boa atuação coletiva, o Cerrado fez valer o mando de quadra e confirmou a vitória por 64 x 53.



*Com informações da Liga de Basquete Feminino (LBF)