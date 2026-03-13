Flamengo traça plano para melhorar condição física do elenco

Com elenco bem mais enxuto do que em relação a 2025 e com uma pré-temporada afetada por diversos fatores, a preparação física dos jogadores do Flamengo virou uma questão neste começo de 2026. Essa, aliás, é das principais missões de Leonardo Jardim para o restante do ano.

Ao entrar de férias apenas no dia 18 de dezembro, quando encerrou sua participação no Intercontinental com derrota nos pênaltis para o PSG, o Rubro-Negro só não encerrou 2025 mais tarde que Vasco e Corinthians, finalistas da Copa do Brasil. Por conta disso, o elenco, à época comandado por Filipe Luís, só retornou no dia 12 de janeiro, sendo o último a voltar dentre os 20 integrantes da Série A.

No entanto, a programação não foi cumprida à risca. Isso porque o time, precisando pontuar para evitar possível rebaixamento no Campeonato Carioca, precisou de reforço caseiro para duasrodada antes do previsto. Como a edição 2026 foi mais curta em relação às anteriores (de 11, caíram para seis rodadas), o risco de não avançar às quartas era real. Dessa forma, antecipou-se o retorno dos jogadores, modificando o plano inicial. Jardim admite tal problema, mas lembra que outros clubes também passaram por isso.

"Em termos físicos, claro que vamos ter que fazer sempre uma gestão de alguns atletas. Com certeza que eles não tiveram aquela pré-temporada que normalmente existe, o Flamengo não teve, mas os outros (times) também não tiveram", explicou Leonardo Jardim em entrevista após a vitória sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (11/3).

Flamengo tem plano traçado

Em relação a 2025, o Flamengo reduziu drasticamente seu elenco. Atualmente, apenas 27 jogadores constam como opções na primeira equipe. Visando deixar todos em forma para a temporada, Jardim fez uma revelação importante sobre os planos do Fla. Afinal, a comissão utilizará as paradas para Data Fifa para melhorar o preparo da equipe, além de utilizar a janela do meio de ano para fazer devidas mudanças.

"Aproveitar a paragem das seleções para aumentar o índice daqueles que não forem convocados. Depois, na janela, a gente vai ter que aproveitar para fazer algumas correções", revelou o técnico do Fla.

Lembrando que, caso vá longe nas competições, o Flamengo pode chegar ao oitavo ano consecutivo alcançando pelo menos 70 jogos. Na atual, já foram 17, com pelo menos mais 42 garantidos para 2026 – daí a importância do preparo físico para a longa temporada.