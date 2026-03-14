Atlético-MG perde para o Vitória e segue sem pontuar fora de casa

O Atlético-MG até teve um bom início de jogo, porém, após falha da defesa no primeiro gol do Vitória – marcado por Renato Kayzer –, a equipe de Eduardo Domínguez desmoronou, viu o rival ampliar com Erick e perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (14/3), no Barradão, em Salvador, o Galo foi derrotado pelo Leão da Barra por 2 x 0, segue sem pontuar como visitante na Série A e pode entrar na zona de rebaixamento ainda nesta sexta rodada.

Os primeiros 20 minutos do Atlético-MG até animaram o torcedor. A entrada de Tomás Perez deu mais liberdade para Alan Franco, que articulou boas tramas com Victor Hugo e Gustavo Scarpa no início do jogo. Porém, o time mineiro parou no goleiro Lucas Arcanjo. E, depois do momento em que a barreira abriu e Kayzer fez gol de falta de longe em Everson – que nada pôde fazer devido à falha defensiva -, o Galo deixou de jogar.

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O restante da partida contou com uma atuação inteligente do Vitória, explorando as fragilidades defensivas do Atlético, que adiantou a formação e tentou jogar no campo ofensivo. No entanto, as jogadas não surtiram efeito, e Lucas Arcanjo nem “sujou o uniforme” na segunda etapa. Em resumo, uma atuação aquém do Galo, que até deu indícios, mas derreteu após sair atrás no placar.

Com mais uma derrota fora de casa – a terceira em três jogos como visitante na Série A de 2026 –, o Atlético segue com 5 pontos e caiu para a 15ª colocação. O Galo ainda pode perder posições e terminar dentro da zona de rebaixamento, até porque a sexta rodada começou exatamente com o duelo perdido pelo time alvinegro e o Botafogo, primeiro clube dentro do Z4, tem dois tentos a menos. O Vitória chegou à marca de 7 pontos e assumiu a 11ª posição – ao menos, temporariamente.

O próximo compromisso do Atlético-MG será diante da torcida alvinegra na Arena MRV. O Galo receberá o São Paulo em Belo Horizonte na noite de quarta-feira (18/3), às 20h. Também pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória visitará o Grêmio na quinta-feira (19/3), às 19h, em Porto Alegre.