Com golaço, Real Madrid goleia Elche e cola no líder Barça

Com direito a um gol antológico de Arda Güler de antes do meio de campo, o Real Madrid goleou o Elche por 4 a 1, neste sábado, 14/3, em casa, no Santiago Bernabéu. O jogo valeu pela 28ª rodada do Espanhol. Valverde, que vive fase exuberante, iniciou a jogada do primeiro gol, de Rüdiger, e fez o segundo gol, belíssimo. Na etapa final, cheio de garotos, o Real ampliou com o outro zagueiro madridista, Huijsen. O Elche diminuiu com um gol contra de Manuel Ángel. Contudo, aos 45, o turco Arda Güler, vendo o goleiro Dituro adiantado, mandou do meio da rua. Uma pintura.
Assim, o Real coloca pressão no líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona. Afinal, chega aos 66 pontos, apenas um atrás do Barça. Com esta derrota, o Elche segue com 26 pontos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas pode entrar no Z3 caso o Mallorca (24 pontos) vença o seu jogo diante do Espanyol, em casa, na manhã deste domingo.
Real Madrid põe diferença no primeiro tempo
O Real Madrid começou decepcionante. Afinal, teve a posse de bola, buscou Vini Jr. pela esquerda, mas contou com muito pouca eficiência ofensiva. Para se ter ideia, nos primeiros 35 minutos, apenas um chute ao gol, de Tchouaméni, sem muito perigo para o goleiro Matías Dituro.
Contudo, a coisa mudou nos minutos finais da etapa. Aos 39 minutos, o Real marcou. Numa falta pela esquerda, Vini Jr. rolou para a bomba de Valverde. O goleiro Dituro deu rebote e a bola acabou nos pés de Rüdiger, que bateu com força e abriu o placar. O gol animou o Real, que ampliou antes do intervalo. Aos 44, Valverde, que vem sendo o melhor jogador dos merengues nas últimas partidas, pegou da entrada da área, sem marcação, e chutou colocado, no ângulo.
No primeiro minuto do segundo tempo, uma falha do zagueiro do Elche, Giusti, que errou o tempo da bola e ainda caiu no lance, deu a chance para Brahimi entrar livre na área. Mas chutou uma bomba que roçou a trave, antes de sair. Perdeu um gol feito. O técnico Arbeloa começou a colocar garotos da base para poupar os astros. Um deles, Yanes, aos 21 minutos, cruzou para Huijsen escorar o cruzamento pela direita e ampliar para 3 a 0.
Arda Güler faz um gol espetacular
No fim, aos 39 minutos, Camavinga falhou feio e isso deu a chance para o Elche diminuir o marcador. Diangana recebeu na área, saiu da marcação e cruzou, e Manuel Ángel tentou cortar.Contudo, marcou contra. Contudo, aos 45, Arda Güler fez um gol espetacular. Ele recebeu na sua própria intermediária, viu o goleiro Dituro adiantado e mandou de antes do meio de campo. Não adiantou o goleiro do Elche correr desesperadamente. A bola morreu na rede. Enfim, um golaço para viralizar nas redes e concorrer ao Puskás.
Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol
Sexta-Feira (13/3)
Alavés 1×1 Villarreal
Sábado (14/3)
Girona 3×0 Bilbao
Atlético 1×0 Getafe
Oviedo 1×0 Valencia
Real Madrid 4×1 Elche
Domingo (15/3)
Mallorca x Espanyol- 10h
Barcelona x Sevilla – 12h15
Betis x Celta- 14h30
Real Sociedad x Osasuna – 17h
Segunda-feira (16/3)
Rayo Vallecano x Levante – 17h