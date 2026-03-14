Gama bate o Ceilândia e vai à final pela 15ª taça do Candangão

Herói da classificação, Felipe Clemente caiu nas graças dos companheiros e da torcida - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

Recordista de títulos do Campeonato Candango, com 14 troféus, o Gama está confirmado em mais uma decisão local. Neste sábado (14/3), o time orquestrado pelo técnico Luís Carlos Souza derrotou o Ceilândia, de virada, por 2 x 1 no Estádio Bezerrão, manteve a invencibilidade na temporada após 13 jogos (nove vitórias e quatro empates) e aguarda Samambaia ou Sobradinho na final em 21 de março, no Mané Garrincha.

O herói da classificação alviverde à final desta edição foi, novamente, o atacante Felipe Clemente. O jogador de 26 anos, que havia colocado oito bolas na rede nos nove jogos anteriores pelo Candangão, foi decisivo ao empatar, após o Ceilândia largar na frente com Jullen Sandy, e para servir o companheiro Rámon na virada.

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A classificação do Gama premia a continuidade. O dono da prancheta é Luís Carlos Souza desde a última rodada da primeira fase do Candangão de 2024. De lá para cá, o clube ainda não perdeu sob a batuta do treinador. A presença na decisão local também contempla o alviverde com calendário nacional em 2027, com vagas na Série D (caso não suba neste ano), na Copa do Brasil e na Copa Centro-Oeste.

A final do Candangão 2026 no Mané Garrincha terá entrada franca, conforme anunciado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e transporte público gratuito. O duelo pelo principal troféu do futebol masculino da capital pode ser inédito ou repeteco. Fundado em 29 de janeiro de 1993, o Samambaia jamais disputou uma decisão da elite local, diferentemente do Sobradinho, vice contra o Gama na edição de 1994.