Defensor do Getafe é expulso por beliscar órgão genital do adversário

Um episódio curioso e polêmico envolvendo o zagueiro marroquino Abdel Abqar marcou a vitória do Atlético de Madrid por 1 a 0 sobre o Getafe neste sábado (14), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos dez minutos da segunda etapa, o defensor beliscou o órgão genital de Sorloth, atacante do Atlético, em um momento em que a bola sequer estava em disputa.
Mas o norueguês não deixou por menos: afinal, reagiu com um puxão no braço de Abqar, que caiu no gramado. Após revisão do VAR, contudo, o árbitro Órtiz Arias decidiu expulsar o jogador do Getafe. Sorloth, por outro lado, recebeu cartão amarelo.
Apesar da confusão, o Atlético manteve o foco e buscou o gol da vitória. O lateral argentino Nahuel Molina acertou chute preciso no ângulo, garantindo a festa dos Colchoneros diante de sua torcida no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri.
Com o resultado, aliás, a equipe comandada por Diego Simeone reassume o terceiro lugar na tabela. O Getafe, por outro lado, permanece na nona colocação, ainda dentro da zona intermediária da tabela.
O motivo da expulsão do Abqar…
Sim, isso mesmo que vc viu. pic.twitter.com/kX5JA11V7C https://t.co/R2L2KdmIa7
— (@LaLigaBR) March 14, 2026