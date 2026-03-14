Flamengo mantém característica dominante e vence o Botafogo

O Flamengo segue engrenando após a conquista do Campeonato Carioca e a vitória sobre o Cruzeiro no meio da semana. Neste sábado (14/3), pela sexta rodada do Brasileirão, foi até o Nilton Santos e não tomou conhecimento do Botafogo. Na casa do rival, venceu por 3 x 0.
Samuel Lino, Léo Pereira (de falta) e Pedro marcaram. O Botafogo teve Barboza expulso no fim do primeiro tempo, quando o jogo estava 2 x 0. Assim, segue a incrível marca do Fla diante do arquirrival no Engenhão. Nos últimos 10 jogos entre os dois no estádio, são nove vitórias do rubro-negro e uma dos donos da casa.
Com a vitória, o Flamengo chega aos 10 pontos, três atrás do líder São Paulo. O Botafogo, parado nos três pontos, está na zona de rebaixamento e confirma o péssimo momento, pois no meio da semana foi eliminado da Libertadores pelo Barcelona do Equador. O jogo contou com a presença do treinador Carlo Ancelotti. O técnico da Seleção Brasileira convocará, nesta segunda-feira (16/3), os jogadores para os amistosos contra França e Croácia na próxima Data Fifa.
A partida começou muito quente. No primeiro minuto, quase gol do Flamengo, com Carrasco tentando cruzar da direita e recebendo livre na área. Depois, rolou para chute de Pedro, que passou raspando. Aos três minutos, foi a vez do Botafogo quase marcar após cruzamento de Alex Telles, que Arthur Cabral não alcançou, e Medina não conseguiu o domínio.
Um bom início para um jogo movimentado, que teve o seu primeiro gol aos 12 minutos. Léo Ortiz viu a infiltração de Varela pela direita. O lateral ganhou na dividida com Barboza e a bola foi para Samuel Lino. O chute ainda desviou em Bastos antes de entrar. Flamengo 1 a 0.
O jogo seguia aberto, mas com as defesas se sobressaindo sobre os ataques. O Flamengo teve como boa chance um lançamento pelo lado de Jorginho para Samuel Lino, bem marcado, que chutou para fora. O Botafogo teve uma oportunidade em que Arthur Cabral apareceu bem pela esquerda, mas estranhamente cruzou para ninguém na área.
Na fase final da etapa, o Flamengo era dominante. Aos 46 minutos, Barboza cometeu uma falta desnecessária em Pedro, pois o atacante já havia perdido a bola. O zagueiro levou cartão amarelo no lance. E o pior estava por vir: a cobrança de Léo Pereira foi no canto esquerdo do goleiro Raul: 2 a 0.
Nos acréscimos, com o Botafogo nervoso em campo, Pedro recebeu nas costas de Barboza e o zagueiro, como último homem antes do goleiro, cometeu nova falta. Primeiramente, a arbitragem marcou impedimento de Pedro, mas o VAR confirmou não haver irregularidade. Assim, Barboza foi expulso, saindo inconformado. Esta nova falta só foi cobrada aos 45 minutos, mas não resultou em gol; o Flamengo manteve grande vantagem e jogou com um jogador a mais durante toda a etapa final, encerrando a etapa com 57% de posse de bola e 7 a 2 em finalizações.
O Botafogo veio com um time mais fechado, com as entradas de Newton e Ferraresi. Mas a vantagem numérica do Flamengo fazia a diferença, assim como a qualidade individual. Aos três minutos, o lançamento de Paquetá para a infiltração de Varela foi ótimo. O lateral ainda foi melhor, cruzando para Pedro, que ganhou na velocidade, na marcação e na pequena área. Assim, o Mengo abria 3 a 0 e alguns torcedores do Botafogo começar a ir embora.
Com a vantagem, o Flamengo freou o ímpeto, cadenciando mais o jogo, o que fez o Botafogo passar a buscar mais o ataque, mas sem oferecer real perigo ao goleiro Rossi. Muito bem encaixado, a impressão era de que o Rubro-Negro estava bem mais perto de fazer o quarto gol do que sofrer o primeiro.
Ficha técnica
Botafogo 0 x 3 Flamengo
Campeonato Brasileiro 6ª Rodada
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 16.176
Público pagante:14.789
Renda: R$ 628.290,00
Gols: Samuel Lino, 12’/1ºT (0-1); Leo Pereira, 46’/1ºT (0-2); Pedro, 3’/2ºT (0-3)
BOTAFOGO: Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Allan (Newton, Intervalo), Medina e Danilo (Edenílson, 35’/2ºT); Barrera (Ponte, 10’/2ºT), Matheus Martins (Ferraresi, Intervalo) e Arthur Cabral (Junior Santos, 27’/2ºT). Técnico: Martín Anselmi.
FLAMENGO: Rossi; Varela, Leo Ortiz, Léo Pereira (Vitão, 19’/2ºT) e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 19’/22ºT); Pulgar (Evertton Araújo, 24’/2ºT) e Jorginho (Luiz Araújo, 39’/2ºT); Carrascal (Plata, 39’/2ºT), Paquetá e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Brígida Cirilo Ferreira (Fifa/AL)
VAR: Rodrigo DAlonso Ferreira (VAR Fifa/SC)
Cartões amarelos: Barboza, Allan, Arthur Cabral (BOT); Pulgar, Jorginho (FLA)
Cartões vermelhos: Barboza (BOT, 53’/1ºT)