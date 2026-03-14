NBB: Derrota para Unifacisa quebra sequência positiva do Brasília

Chegou ao fim a sequência de três vitórias do Brasília no Basquete Brasil (NBB). Depois de emplacar triunfos contra Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza, o time do Distrito Federal foi superado pela Unifacisa, neste sábado (15/3), em Campina Grande (PB), por 64 x 59.
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Apesar da derrota, o Brasília segue com saldo positivo na temporada 2025/2026 do NBB. O tropeço deste sábado foi o nono em 31 partidas. Portanto, o saldo é positivo, com 22 vitórias e a 6ª colocação rumo ao mata-mata.
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O próximo compromisso do representante do Distrito Federal na competição nacional é contra o Corinthians, na sexta-feira (20/3), às 20h15, no Ginásio Nilson Nelson. O Brasília é, ao lado do líder Pinheiros, o melhor mandante do campeonato com 20 times: perdeu apenas uma de 13 partidas em casa.
Os destaques individuais da partida foram todos do Brasília. O pivô Brunão anotou 17 pontos e terminou como cestinha, além de 14 rebotes. O principal passador do jogo foi o armador argentino Facundo Corvalán, com cinco assistências.
O Brasília esteve à frente no placar em dois dos quatro períodos. Começou bem ao colocar três de vantagem com 19 x 16 no primeiro. Na parcial seguinte, viu os adversários reagirem. Entretanto, o terceiro quarto brasiliense foi o mais eficiente, mas o ritmo não se sustentou no último período, com apenas oito pontos convertidos.
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