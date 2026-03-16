Renato Gaúcho exalta postura do Vasco e defende Barros

Renato Gaúcho ficou satisfeito com a atuação do Vasco no empate com o Cruzeiro, neste domingo (15/3), no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão. Afinal, mesmo com um a menos, o Cruz-Maltino chegou a ficar na frente do placar e conquistou um ponto importante fora de casa. O treinador, no entanto, defendeu Barros, autor de dois gols e responsável pela expulsão que mudou o cenário do jogo.

"Conversei com o Barros. Hoje ele fez dois gols e nos ajudou bastante. É um garoto, comete erros que são normais. Mas se for analisar o lance, ele foi para fazer a falta, mas não para fazer aquele tipo de falta. A expulsão foi justa, mas não teve a intenção. Só que foi falta e mereceu ser expulso. Uma coisa é fazer isso para machucar, mas ele não fez", disse o técnico Renato Gaúcho.

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O Vasco não começou bem e saiu atrás no placar. Durante o primeiro tempo, o Cruz-Maltino teve dificuldades para criar jogadas e quase não levou perigo ao Cruzeiro. Na etapa final, Barros fez dois gols em oito minutos e virou o placar. Contudo, ele foi expulso aos 13. Com um a menos, sofreu o empate e voltou a ficar na frente com Brenner, antes de ceder nova igualdade.

Com o resultado, o Vasco chegou a cinco pontos e ocupa a 15ª colocação. Já o Cruzeiro, por sua vez, deixou a lanterna do Brasileirão e, agora, é o 19º colocado, com três. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Fluminense, quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, enquanto a Raposa visita o Athletico-PR, no mesmo dia, às 19h30, na Ligga Arena.



