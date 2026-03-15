Corinthians faz sondagem por Arthur Cabral, do Botafogo

O Corinthians segue de olho no mercado em busca de reforços para disputar a Libertadores. Na reta final da janela de transferências doméstica, o Timão fez sondagem pelo centroavante Arthur Cabral, do Botafogo, de acordo com a ESPN. Contudo, as conversas ainda estão em estágio inicial e não há uma proposta formalizada.

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Atualmente, o Corinthians conta com Yuri Alberto e Pedro Raul como opções de referência no ataque. Recentemente, o Timão contratou o atacante inglês Jesse Lingard, que já teve passagens pelo Manchester United, da Inglaterra, além da seleção inglesa. O elenco, aliás, ainda conta com nomes como o holandês Memphis Depay.

Apesar do grande número de opções no ataque, o técnico Dorival Júnior deseja se proteger para uma eventual saída de Yuri Alberto no meio do ano. Afinal, o atacante vem de uma boa sequência de temporadas e despertando o interesse do exterior. Dessa forma, o Corinthians não fecha as portas e está disposto a ouvir propostas pelo camisa 9.

Contratado no ano passado, Arthur Cabral custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação atual) junto ao Benfica, de Portugal. Desde a sua chegada, o centroavante disputou 40 jogos, fez seis gols e deu quatro assistências. Contudo, o jogador não conseguiu se firmar, principalmente pelo baixo número de gols. Em 2026, por exemplo, são 12 jogos e apenas um gol.