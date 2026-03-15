Cruzeiro e Vasco empatam em jogo de seis gols no Mineirão

Em jogo de seis gols e reviravoltas, Cruzeiro e Vasco empataram em 3 a 3, neste domingo (1/35), no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão. A Raposa saiu na frente do placar, mas sofreu a virada e viu o Cruz-Maltino ficar duas vezes na frente, mesmo com um a menos. No fim, o empate prevaleceu. Christian, Villarreal e Japa marcaram para o time mineiro, enquanto Barros (duas vezes) e Brenner fizeram para os cariocas.
Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos três pontos e deixou a lanterna do Brasileirão, mas ainda está na zona de rebaixamento, em 19º. Já o Vasco, por sua vez, é o 15º colocado, com cinco. A Raposa volta a campo contra o Athletico-PR, quarta-feira (18/3), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, enquanto o Cruz-Maltino recebe o Fluminense, no mesmo dia, às 21h30, no Maracanã.
Empurrado pela torcida, o Cruzeiro começou melhor no Mineirão. A Raposa controlou as ações desde o início e não demorou muito para abrir o placar. Após lançamento de Matheus Pereira, Kaiki recebeu com liberdade pela esquerda e encontrou Christian na segunda trave. Dessa forma, o time mineiro aproveitou a superioridade e a vantagem para administrar o jogo.
Por outro lado, o Vasco apresentou dificuldade na criação das jogadas. Dessa forma, o Cruz-Maltino praticamente não incomodou o Cruzeiro. Afinal, o esquema com três volantes e três atacantes tinha um sério problema de falta de criatividade. Contudo, mesmo assim conseguiu criar uma chance perigosa aos 47 minutos, em chute de Tchê Tchê.
Barros: de herói a vilão
O Vasco terminou o primeiro tempo confiante e voltou melhor para a etapa final. Dessa forma, com um início avassalador, o Cruz-Maltino conseguiu a virada em menos de 10 minutos, em jogadas pelas laterais. Após cruzamento de Cuiabano, Barros empatou, aos seis minutos. Depois, aos oito, o camisa 88 mais uma vez foi letal pelo alto, dessa vez após cruzamento de Paulo Henrique.
A empolgação vascaína não durou muito tempo. Afinal, Barros fez falta dura em Matheus Pereira, aos 13 minutos, e foi expulso após revisão do VAR. Com um a mais, o Cruzeiro ganhou confiança e cresceu no jogo. Com o controle das ações, a Raposa empatou aos 24 minutos, com Villarreal, que desviou finalização de cabeça de Chico da Costa.
Emoção até o fim
Quando tudo indicava que o Cruzeiro estava mais perto do gol, veio um novo banho de água fria nos mineiros. Afinal, em uma das poucas vezes que o Vasco conseguiu escapar após ficar com um a menos, foi letal. Após cobrança de lateral, Puma Rodríguez recebeu na área e ajeitou de calcanhar para Brenner. O atacante finalizou e contou com um desvio em William e na trave.
Com um a mais e em desvantagem no placar, o Cruzeiro sofreu com as cobranças da torcida que teve o técnico Tite como principal alvo. Contudo, isso não abalou. A Raposa intensificou a pressão e chegou ao empate aos 49 minutos. Após cruzamento de Kauã Moraes, Japa subiu mais do que todo mundo e aproveitou para deixar tudo igual no Mineirão.
Ficha técnica
CRUZEIRO 3 X 3 VASCO
Campeonato Brasileiro 6ª rodada
Data e horário: 15/3/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Gols: Christian, 7’/1ºT (1-0); Barros, 6’/2ºT (1-1); Barros, 8’/2ºT (1-2); Villarreal, 24’/2ºT (2-2); Brenner, 40’/2ºT (2-3); Japa, 49’/2ºT (3-3)
CRUZEIRO: Matheus Cunha; William (Kauã Moraes, 45’/2ºT), Fabrício Bruno, Villalba (Wanderson, 42’/2ºT) e Kaiki; Matheus Henrique (Japa, 46’/2ºT), Lucas Silva (Villarreal, 14’/2ºT), Christian (Arroyo, 15’/2ºT), Gerson e Matheus Pereira; Chico da Costa. Técnico: Tite
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Barros e Tchê Tchê (Lucas Freitas, 43’/2ºT); Nuno Moreira (Brenner, 16’/2ºT), David (Lucas Piton, 15’/2ºT) e Andrés Gómez (Puma Rodríguez, 16’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Cartões amarelos: Matheus Pereira (CRU); Andrés Gómez, Johan Rojas, Brenner (VAS)
Cartão vermelho: Barros (VAS)
