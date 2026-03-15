Gol nos acréscimos garante vitória do Fluminense sobre o Athletico

Hércules corre para comemorar o seu gol, o primeiro do Fluminense sobre o Athletico - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense levou um susto, saiu atrás, mas se impôs no Maracanã e venceu o Athletico-PR por 3 x 2, em jogo sensacional. No primeiro tempo, o Furacão saiu na frente com Mendoza, logo aos quatro minutos. Mas, aos oito, o tricolor empatou com Hércules. A virada por 3 x 2 veio após os paranaenses ficarem com um jogador a menos.

E o Flu não fez mais, porque Santos (que falhou no primeiro gol) fez ótimas defesas. No segundo tempo, os paranaenses, com muita raça, pressionaram e, com menos um, empataram aos 30 com Luis Gustavo. Enfim, nos acréscimos, Arana fez o gol da vitória. Este resultado leva o Flu aos 13 pontos, brigando pelos primeiros lugares. O Furacão tem sete pontos, no meio da tabela.

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O jogo, sob o sol fortíssimo do Rio, começou quente. Antes dos dez minutos, duas falhas individuais geraram um gol para cada time. Primeiramente, o Atlético abriu o placar logo aos quatro minutos. Freytes tentou consertar um lançamento na intermediária e deu um presente para Zapelli. O apoiador viu a entrada de Mendoza pela esquerda e rolou a bola com o pé esquerdo na rede, com força.

Mas aos oito minutos foi a vez do veterano goleiro do outro time errar feio. O ex-Flamengo e ouro olímpico em 2020 foi dar um bico numa bola atrasada e ela foi em cima de John Kennedy. Martinelli ficou com a sobra e rolou para Hércules mandar uma bomba. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. 1 a 1.

O jogo era movimentado. Os times buscavam o ataque e mostravam bom encaixe tático. Aos 26 minutos, um lance-chave. Numa dividida, Zapelli acabou acertando a coxa de Samuel Xavier com a sola da chuteira. O VAR chamou o árbitro Matheus Delgado Candançan, que deu vermelho para o atleticano.

Logo o Flu começou a sufocar o rival. Aos 30, Lucho entrou na área driblando três jogadores e chutando para grande defesa de Santos, que se recuperou da falha no gol e evitou que Lucho fizesse um golaço. Na cobrança do escanteio, Ignacio cabeceou raspando a trave direita do goleiro atleticano. Estava dado o tom. O Flu ficaria em cima.

Aos 36, Lucho rolou para Canobbio livre pela direita. E o uruguaio mandou a bomba e Santos fez milagre. Mas no minuto seguinte Savarino recebeu na área e rolou para Canobbio, que entrava agora pela esquerda. O chute de direita foi sem chance para Santos. O Tricolor virava o placar e Canobbio, enfrentando seu ex-time pela primeira vez, não comemorou efusivamente o belo gol.

Tricolor seguiu pressionando no segundo tempo. Aos dois minutos, Hércules, mais uma vez, infiltrou pela esquerda e pegou bem na bola para finalizar, obrigando Santos a fazer mais um defesaço. Aos dez, Lucho infernizou mais uma vez a defesa paranaense, entrou na área e rolou para o chute de Savarino. No travessão.

Mas o Athletico era perigoso em contra-ataques. Um lançamento para Viveros deu a chance para o empate. O atacante ganhou de Freytes e, na área, chutou por cima. Assustou. O Fluminense dominava, mas não conseguia ampliar e levou duro golpe aos 30. Uma falta cobrada na área por Esquivel encontrou Luis Gustavo. O ex-Seleção cabeceou e marcou. Primeiramente, o juiz anulou o tento por falta. Mas foi ao VAR, nada foi constatado e o gol valeu. Com dez, o Furacão arrancava um empate à força.

Só que o Tricolor não queria tropeçar. E, nos acréscimos, aos 48, Gando rolou para Lucho, na área. O melhor jogador em campo achou Arana e o lateral mandou um chute com força, que venceu Santos. O Fluminense, de forma dramática, venceu um jogo que parecia ser bem mais fácil devido às circunstâncias.

Ficha técnica

FLUMINENSE 3X2 ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro 6ª rodada

Data: 15/3/2026

Local: Maracanã, Rio (RJ)

Gols: Mendoza, 4’/1ºT (0-1); Hércules, 8’/1ºT (1-1); Canobbio, 36’/2ºT (2-1); Luiz Gustavo, 30’/2ºT (2-2);Arana, 48’/2ºT (3-2)



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Jemmes, 50’/2ºT), Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules (Ganso, 39’/2ºT) e Lucho Acosta; Savarino (Soteldo, 27’/2ºT), Canobbio (Serna, 27’/2ºT)e John Kennedy (Castillo, 27’/2ºT). Técnico: Luís Zubeldía.



ATHLETICO-PR: Santos; Benavidez, Terán (Aguirre, 45’/1ºT), Arthur Dias e Esquivel (Renan Peixoto, 8’/2ºT); Luiz Gustavo (Felipinho, 44’/2ºT), Bruno Zapelli, Juan Portilla (Leo Derik, Intervalo) e Mendoza; Julimar (Jadson, Intervalo) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Savarino, Arana (FLU);Luiz Gustavo, Viveros (ATH)

Cartões vermelhos: Zapelli (ATH, aos 28’/1ºT)