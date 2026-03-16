Roger ressalta coletivo do São Paulo, mas pede pés no chão após vitória

A vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, neste domingo (16/3), manteve o São Paulo na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Cícero de Souza Marques, a equipe conseguiu a virada com gols de Sabino e Calleri, garantindo a segunda vitória em dois jogos sob o comando do técnico Roger Machado.

Após a partida, o treinador destacou o apoio dos torcedores tricolores em Bragança Paulista e afirmou que a presença em grande número ajudou o time a se sentir em casa mesmo atuando como visitante.

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"Nos fez sentir à vontade (a torcida) mesmo sendo um jogo fora porque vieram em grande número. Isso faz a diferença, sentir a energia ainda mais em um campo que a arquibancada é muito próxima. Esse torcedor se transforma no 12º jogador", disse Roger.

Roger também ressaltou que o desempenho do São Paulo depende da participação de todo o elenco. Segundo ele, equipes vencedoras não se constroem apenas com um time titular definido.

"Dificilmente se faz um time campeão só com 11, todos têm que estar prontos para jogar. Eu tenho um grupo, não um time. Quando há troca de treinador, mesmo quando temos o cuidado de dosar a carga, todo mundo quer mostrar. Então, os treinos são mais intensos, por consequência em algum momento, principalmente no Canindé em que estava muito pesado, gera um desgaste maior. Naturalmente, a partir de amanhã faremos a revisão de todos. Gostaria de contar com todos, mas se tivermos que fazer alterações para manter o frescor, vamos fazer", explicou o treinador.

Roger revela conversa com atletas do São Paulo após a virada

O técnico também revelou parte do discurso feito aos jogadores após a vitória. Para Roger, a liderança na tabela deve servir como motivação, mas não pode alterar a postura do elenco.

"Duas coisas que alertei na roda: deveríamos comemorar e estar confiante pela posição na tabela, mas manter os pés no chão. Enfrentamos o RB como se fosse uma final. O segundo foi, me dirigindo ao Allan, dizendo que eles aprenderiam a conviver melhor comigo, me conhecer e saber que, embora eu tenha a liderança do processo, precisar deixar eles terem autonomia dentro de campo", contou o técnico

Roger ainda explicou um momento específico do jogo em que houve diálogo entre comissão técnica e jogadores para ajustar o posicionamento da equipe.

"Algumas vezes vou atender, outras vou manter minha opção. Naquele momento, imaginei que poderia bloquear o avanço com uma linha de cinco na primeira de ataque, colocando o tripé de meio, Cauly por um lado e Ferreira por outro. Os atletas que estavam sentindo o jogo, me sinalizaram de lá, a clássica sinalização para quando você quer uma linha com um pouco mais de altura. Isso é uma construção coletiva com um líder, que sou eu", finalizou Roger.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (19/3), às 20h, quando enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.