São Paulo vira sobre o RB Bragantino e segue líder do Brasileirão

O São Paulo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, desta vez, por 3 x 1, diante do RB Bragantino, neste domingo (15/3), no estádio Cícero de Souza Marques, pela sexta rodada da competição. O Massa Bruta chegou a abrir o placar no primeiro tempo com Herrera. Contudo, na etapa final, o Tricolor reagiu e conseguiu a virada com Sabino e Calleri, somando mais um triunfo importante no torneio de pontos corridos.
Com o resultado, o São Paulo chegou aos 16 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O RB Bragantino segue na oitava colocação, com oito pontos somados.
A primeira etapa reservou poucas emoções. Afinal, com muitos erros e pouca inspiração, RB Bragantino e São Paulo começaram o jogo em marcha lenta. Contudo, os dois times chegaram com jogadas individuais. Primeiro, o Massa Bruta, com Mosquera, driblou dois e mandou na rede pelo lado de fora.
Depois, o São Paulo com Lucas Moura, que tirou três defensores e mandou uma bomba defendida por Cleiton. Com poucas chances dos dois lados, parecia que o primeiro tempo terminaria sem gols, até Herrera aproveitar um erro da zaga para abrir o placar.
O São Paulo voltou para a etapa final, com o controle maior da bola, e chegou ao empate aos oito minutos. Após cobrança de falta, Danielzinho mandou na área e Sabino acertou um lindo chute de primeira para deixar tudo igual. O VAR ainda ficou três minutos analisando o tento por conta de possível impedimento de Calleri na jogada, mas o tento foi confirmado.
O Massa Bruta veio assustar apenas aos 19 minutos com Juninho Capixaba, em cobrança de falta, mas defendida por Rafael. Mas quem veio ampliar o marcador foi o Tricolor. Após boa jogada pela direita, Lucas Ramon cruzou na área, Cleiton saiu mal do gol e Calleri subiu com a meta livre para virar o placar em Bragança Paulista.
Na frente do placar, o São Paulo se fechou na defesa e buscava segurar as investidas do Massa Bruta, explorando o contra-ataque. Em contrapartida, o RB Bragantino se lançou em busca do empate, que quase veio com Pitta, mas o paraguaio isolou dentro da área. Depois Ryan bateu falta perigosa e Rafael voou para espalmar.
Por fim, Gustavo Marques desperdiçou a última chance do time de Vagner Mancini dentro da área, com um chute pra fora. Assim, o Tricolor somou mais três pontos e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
RB BRAGANTINO 1 X 2 SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro 6ª Rodada
Data e hora: 12/3/2026 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Público: 15.008 torcedores
Gols: Herrera, 35/1ºT (1-0); Sabino, 08/2ºT (1-1); Calleri, 22/2ºT (1-2)
RB BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado (Ryan Augusto, 37/2ºT), Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes, 13/2ºT), Gustavinho (Rodriguinho, 13/2ºT) e Lucas Barbosa; Herrera (Isidro Pitta, 27/2ºT), Henry Mosquera e Sasha (Vinicinho, 37/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho (Pablo Maia, 22/2ºT), Marcos Antônio, Bobadilla (Arboleda, 46/2ºT) e Lucas (Cauly, 22/2ºT); Luciano (Ferreira, 37/2ºT) e Calleri (André Silva, 37/2ºT). Técnico: Roger Machado.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões amarelos: Gabriel, Herrera, Lucas Barbosa e Juninho Capixaba (RBB); Calleri, Bobadilla, Luciano e Enzo Díaz (SAO)
