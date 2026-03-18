Sétima rodada do Brasileirão entrega protagonismo aos centroavantes

Desempenho de Calleri leva a diretoria do São Paulo a se mobilizar pela renovação do contrato, válido até o fim do ano - (crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Enquanto o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, ainda não sabe quem assumirá a simbólica camisa 9 na caça ao hexa da Copa do Mundo no Canadá, no México e nos Estados Unidos, a elite do futebol nacional inicia a 7ª rodada com o protagonismo entregue aos centroavantes. O líder São Paulo curte o momento inspirado de Jonathan Calleri. O vice Palmeiras também se apega a um hermano com os pés calibrados: Flaco López. Quarto colocado, o Bahia busca a consolidação entre os primeiros na batuta de Willian José.

Calleri perdeu praticamente toda a temporada 2025 devido a uma lesão de ligamento cruzado. Levou nove meses para se recuperar e vive excelente início dos pontos de vista técnico e físico. Foi titular em cinco dos seis compromissos do São Paulo neste início de Brasileirão e jogou quatro vezes do início ao fim. Os quatro gols marcados contra Red Bull Bragantino, Chapecoense, Grêmio e Santos demandarão atenção da defesa do Atlético-MG no confronto desta quarta-feira (18/3), às 20h, na Arena MRV em Belo Horizonte, com transmissão do Premiere. Ainda em fase de ajustes sob o comando técnico Eduardo Domínguez, a retaguarda mineira só foi vazada nesta Série A na vitória por 1 x 0 sobre o Internacional. Pesa o fato de nenhuma vez a linha de quatro defensores ter sido repetida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O desempenho de Calleri na temporada em geral, com 15 jogos e nove gols, é o melhor dele em início de ano pelo São Paulo e mobiliza a diretoria pela renovação do contrato. O atual vínculo do argentino de 32 anos encerra em dezembro. O centroavante deseja ouvir a proposta do clube e também entende ser necessária a apresentação de um projeto, considerando o momento político do clube. Com 243 exibições vestindo a camisa tricolor, fica atrás somente do zagueiro Robert Arboleda (358) e do companheiro de ataque Luciano (332).

Melhor ataque da Série A, com 14 gols, o Palmeiras é turbinado por Flaco López. O candidato a uma das vagas de atacante da Argentina na Copa do Mundo tem gastado a bola no Palmeiras, com 12 participações em gols — nove bolas na rede e três assistências — em 17 partidas. No Brasileirão, foi a campo seis vezes e deixou a assinatura com três marcados. O último, no 1 x 0 contra o Mirassol, quase valeu a liderança ao jogar a pressão sobre o rival São Paulo, que começou perdendo para o Red Bull Bragantino, mas reagiu com Sabino e Calleri.

Flaco tem sido muito mais do que centroavante para o Palmeiras. Acostumou-se a sair da área, auxiliar na construção, recompor na transição defensiva e até a roubar bolas. É esperado um argentino novamente inspirado no confronto contra o Botafogo, às 19h, com transmissão do SporTV e do Premiere. O Glorioso é um dos visitantes mais indigestos no Allianz Parque. A última vez que a companhia alviverde derrotou os cariocas em casa foi em 9 de junho, por 4 x 0, pelo Brasileirão. De lá para cá, são dois triunfos alvinegros e dois empates.

Willian José tem menos gols do que Flaco López e Calleri, mas ostenta aproveitamento perfeito com o Bahia na Série A, com dois gols em dois jogos. É dele a missão de estufar as redes do Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova. Uma das duas comemorações do jogador campeão sul-americano e mundial pelo Brasil em 2011 com a geração de Neymar, Casemiro Philippe Coutinho e companhia foi de pênalti, contra o Corinthians. No último domingo, no triunfo simples contra o Internacional em Porto Alegre, marcou seguindo a cartilha de centroavante oportunista e bem posicionado. O Premiere transmite o duelo.